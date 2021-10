Näillä näkymin Suomen urheilijakiintiöt olympialaisten maastohiihdossa ovat kuusi miestä ja seitsemän naista.

Vuoden 1998 olympialaisissa Japanin Naganossa hiihdon päätösmatka, 50 kilometriä (v), jäi suomalaisittain historiaan eräänlaisena kuriositeettina.

Perustasoltaan melko kaukana kansainvälisestä kärjestä ollut Juha Alm pääsi silloin ensimmäisen kerran urallaan kilpailemaan arvokisoissa ja oli paras suomalainen.

Tämä johtui siitä, että Alm oli kilpailun ainoa suomalainen. Hän sijoittui 54:nneksi ja antoi itselleen kouluarvosanan 5+.

Kilpailuun olisi voinut osallistua neljä suomalaista, mutta kolme paikkaa jäi käyttämättä erilaisista syistä. Esimerkiksi olympiakultaa 30 kilometrillä (p) voittanut Mika Myllylä ja Jari Isometsä olivat jo matkustaneet kotiin.

Kiintiöpaikkojen jättäminen käyttämättä tuskin toistuu noin nolosti helmikuussa Pekingin olympialaisissa, mutta on hyvinkin mahdollista, että ainakin vapaalla hiihdettävällä 50 kilometrillä ei nähdä neljää suomalaista miestä.

”On mahdollista, että kaikille matkoille ei neljää lähtijää löydy, vaikka se on tietysti lähtökohta, että joka matkalla on täysi miehitys”, päävalmentaja Teemu Pasanen myöntää jo nyt , kun kisoihin on aikaa runsaat kolme kuukautta.

Tämä näkemys perustuu siihen, että varsin todennäköisesti Suomen urheilijakiintiöt olympialaisten maastohiihdossa ovat kuusi miestä ja seitsemän naista.

Neljä vuotta sitten tilanne oli helpompi, sillä Pyeongchangin olympialaisissa Suomen kiintiö oli kahdeksan miestä.

Nyt maakiintiöt on laskettu uudella tavalla, joka on perustunut erityiseen olympiarankingiin. Siihen on otettu tuloksia MM-kisoista, maailmancupista ja alle 23-vuotiaiden MM-kisoista.

Pekingin kisojen maastohiihtoon pääsee yhteensä 148 naista ja 148 miestä. Suurin mahdollinen maakiintiö on kahdeksan, joten esimerkiksi Norja joutuu jättämään kotiin todella kovatasoisia hiihtäjiä.

Naisissa Suomen kiintiö on suurempi, koska naisten hiihtoon on ilmoittautunut vähemmän maita kuin miesten hiihtoon. Jokainen maa on saanut vähintään yhden paikan, ja sen jälkeen lisäpaikkoja on jaettu rankingin mukaan.

”Tämä aiheuttaa sen, että miehissä neljä paikkaa tai enemmän on saanut vain kymmenen tai 11 maata. Eli miesten pitkässä viestissä voi olla maksimissaan mukana sen verran maita”, Pasanen toteaa.

Suomen hiihdon kärki on niin kapea, että esimerkiksi Norjaan tai Venäjään verrattuna valinta on helppo, mutta pähkäilyä aiheuttaa se, montako sprintteriä miesten kuusikkoon voidaan valita.

”Meidän pitää varmistaa se, että meillä on kilpailukykyinen viestijoukkue. Se on tärkeä ja mahdollinen mitalilaji. Siihen on urheilijoillakin kova satsaus. Siksi sprinttereitä, jotka eivät viestissä hiihtäisi, ei voida monta ottaa”, Pasanen sanoo.

Käytännössä viime talven MM-kisojen viestimiehet Ristomatti Hakola, Iivo Niskanen, Perttu Hyvärinen ja Joni Mäki voivat olla varmoja olympiavalinnastaan.

Kahdelle muulle paikalle ovat tyrkyllä lähinnä sprintterit Lauri Vuorinen ja Verneri Suhonen sekä normaalimatkojen menijä Markus Vuorela, joka tosin alkuviikolla loukkasi pahasti jalkansa Italian-leirillä.

Naisissa valintatilanne on helpompi, koska paikkoja on yksi enemmän ja potentiaalisia sprinttereitä vähemmän.

”Naisissa on enemmän sitä, että samat urheilijat hiihtävät sprinttiä ja normaalimatkoja.”

Kun olympialaisissa edellisen kerran hiihdettiin 50 kilometriä vapaalla Sotšissa vuonna 2014, Suomella oli tulessa neljä miestä, mutta yhden paikan sai sprintteri Martti Jylhä, joka keskeytti kilpailun.