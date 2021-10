Los Angelesin suomalaishyökkääjä Rasmus Kupari osallistui seuransa maalikarkeloihin. Montreal kaatui maalein 5-2.

Jääkiekon NHL:ssä Florida Panthersin kova voittoputki katkesi vierastappioon Bostonissa. Panthersilla oli tilillään kahdeksan peräkkäistä voittoa, mutta floridalaisten kohtaloksi koitui lopulta voittolaukauskisaan venynyt kohtaaminen isäntäjoukkue Bruinsin kanssa.

Floridan suomalaiskippari Aleksander Barkov vei joukkueensa kolmannen erän alkupuolella johtoon 1–1-tasatilanteesta. Bostonin Charlie McAvoy kuitenkin tasoitti tilanteen jälleen, ja ottelu venähti varsinaisen peliajan yli.

Barkov osallistui myös voittolaukauskisaan, mutta Bruinsin Linus Ullmark pysäytti laukauksen. Kisan ainoan verkkoon päätyneen kiekon tempaisi Bostonin Charlie Coyle ja Bruins otti kotivoiton maalein 3–2.

Nhl.comin mukaan Florida oli ensimmäinen kahdeksan ottelun voittoputkeen yltänyt joukkue sitten Montreal Canadiensin yhdeksään yltäneen kimaran kaudella 2015–16.

Florida on ollut viime aikoina otsikoissa päävalmentajansa eron vuoksi. Joel Quennevillen ero johtui 11 vuoden takaisesta seksuaalisesta ahdistelutapauksesta Quennevillen tuolloin valmentamassa Chicagon joukkueessa. Panthers onnistui Quennevillen eron jälkeen ottamaan vielä yhden voiton ennen kuin putki katkesi.

Samaisen ahdisteluskandaalin keskellä kärvistelevä Chicago Blackhawks sen sijaan pelasi jo yhdeksännen perättäisen ottelunsa ilman voittoa. Chicago ei ole poistunut kaukalosta voittajana vielä kertaakaan tällä kaudella. Voitoton putki on joukkueen pahin, kertoo nhl.com.

St. Louis Blues kukisti vieraissa olleen Blackhawksin maalein 1–0. Ottelun ainoan maalin teki Torey Krug.

Chicagon maalilla oli St. Louisissa Suomen Kevin Lankisen sijaan Marc-Andre Fleury, joka torjui 36 laukausta 37:stä.

Los Angelesissa puolestaan paikallinen seura Kings kuritti Montreal Canadiensia maalein 5–2.

Kingsin maalikarkeloihin osallistui myös suomalaishyökkääjä Rasmus Kupari, joka linkosi kiekon Montrealin verkkoon päätöserän alkupuolella. Kuparin laukaus pyöräytti tauluun lukemat 3–1.

Suomalaisonnistumisen jälkeen Los Angelesin Alex Iafallo varmisteli voittoa vielä kahden maalin verran. Jälkimmäisen rakentamiseen hän sai tulitukea myös Kuparilta.

Los Angelesin Olli Määttä puolestaan osallistui joukkueensa ensimmäisen maalin valmisteluun. Viktor Arvidsson avasi Kingsin maalitilin toisen erän alkupuolella. Montrealilaiset tekivät ainoat maalinsa ensimmäisen ja viimeisen erän lopulla.

Los Angeles on pelannut tällä kaudella kahdeksan ottelua. Voittajina kalifornialaiset ovat lähteneet kaukalosta kuitenkin vain kahdesti. Tuore voitto katkaisi kuuden tappion putken.

Montrealin alkukauden saalis on ollut niin ikään heikonlainen. Yhdeksästä pelaamastaan pelistä joukkue on voittanut kaksi.

Nashville Predators kukisti kotikaukalossaan New York Islandersin maalein 3–2.

Ottelun kovin maalintekijä oli Nashvillen kanadalaishyökkääjä Tanner Jeannot, joka teki tasoitusmaalin sekä toisessa että kolmannessa erässä. Jeannot'n päätöserän laukaus vei ottelun jatkoajalle. Kanadalaisen maaleista kumpaakin oli rakentamassa hyökkääjäkollega Colton Sissons.

Nashville vei maalittoman jatkoajan jälkeen lopulta pidemmän korren voittolaukauskisassa, jossa Filip Forsbergin ja Roman Josin maalit siivittivät Predatorsin kolmanteen perättäiseen voittoonsa.

Nashvillen maalilla ahkeroi suomalaisveskari Juuse Saros, joka torjui 34 laukausta 36:sta.

Predators on voittanut tämän kauden peleistään puolet. Takana on tähän mennessä kahdeksan ottelua. Islanders on puolestaan voittanut seitsemästä ottelustaan kolme.

Pittsburgh Penguinsin ykköstähti Sidney Crosby luisteli jäälle ensimmäistä kertaa tällä kaudella. Tähden paluu ei kuitenkaan riittänyt pennsylvanialaisjoukkueelle, vaan Penguins hävisi kotikentällään New Jersey Devilsille. Itärannikon paholaiset nappasivat voiton maalein 4–2.

Syyskuun alun ranneleikkauksen jälkeen kaukaloon palannut Crosby oli jäällä reilut 19 minuuttia, mutta ei päässyt tehopisteille. Sen sijaan hänelle vihellettiin rangaistus kampituksesta kolmannessa erässä.

Penguinsin suomalaispakki Juuso Riikola puolestaan koppasi ottelun avausmaalista syöttöpisteen. Ottelun muut suomalaiset eivät päässeet pisteille.

Toronto Maple Leafs otti päätöserän maalitykityksen jälkeen kotikaukalossaan 5–4-voiton Detroit Red Wingsistä. Ottelun maalitili aukesi vasta, kun avauserää oli jäljellä 14 sekuntia. Ensimmäisen maalin teki Toronton Jake Muzzin. Toisessa erässä maaleja syntyi kaksi.

Kolmanteen erään maaleja mahtuikin kaikkiaan kuusi. Toronton Alexander Kerfoot aloitti maalikimaran jo 17 sekunnin jälkeen vieden joukkueensa 3–1-johtoon. Tämän jälkeen joukkueet tekivät maaleja vuorovedoin aina viimeiselle peliminuutille saakka. Viimeisen maalin iski Detroitin Filip Hronek.

Toisaalla San Jose Sharks vei jatkoajalle venyneessä ottelussa voiton Winnipeg Jetsistä maalein 2–1. Voittomaalin teki Timo Meier, kun jatkoaikaa oli pelattu reilu minuutti.