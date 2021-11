Naiset saavat jatkossa käyttää rantakäsipallossa aiempaa peittävämpiä peliasuja.

Kesällä laajalti huomiota kerännyt rantakäsipallon epätasa-arvoinen peliasusääntö on muutettu. The Guardian kertoo, että kansainvälinen käsipalloliitto IHF on kaikessa hiljaisuudessa muuttanut kohusääntöä.

Aiemmin rantakäsipallon säännöissä luki, että miehet saavat käyttää pelatessa shortseja ja hihatonta paitaa, mutta naisten oli pelattava bikineissä.

Jatkossa naiset saavat halutessaan käyttää pidempiä shortseja ja paitaa. Täysin tasa-arvoinen peliasusäännöstä ei edelleenkään tule: naisille jää vaatimus tiukoista vartalonmyötäisistä peliasuista, joita miesten ei tarvitse käyttää.

Norjan naisten maajoukkue hyökkäsi maan käsipalloliiton tukemana aiempaa sääntöä vastaan.

Joukkue käytti Bulgariassa EM-pronssiottelussa kiellettyä vaatetusta, ja sai siitä 1 500 euron sakot. Norjan tuolloinen kulttuuriministeri Abid Raja kuvaili Twitterissä rangaistusta täysin naurettavaksi.

Noin kuukausi sitten Islannin, Norjan, Ruotsin, Suomen ja Tanskan urheilusta vastaavat ministerit vaativat vaatetussäännön muuttamista ”sukupuolten tasa-arvon mukaisesti”. IHF:lle osoitetun avoimen kirjeen allekirjoitti Suomesta tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen (kesk).

”Kehotamme Kansainvälistä käsipalloliittoa ja muita kansainvälisiä urheiluliittoja tarkistamaan vaatesäännöt ja sallimaan urheilijoiden pukeutumisen suoritukseen ja mukavuuteen sopivalla tavalla”, kirjeessä todettiin.

The Guardianin mukaan Norjassa järjestettiin myös kansalaisaloite säännön muuttamiseksi. Adressi keräsi lehden mukaan 61 000 allekirjoitusta.