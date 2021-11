Jalkapallon EM-finaalin jälkeinen sosiaalisen median vihailmiö toistui kriketin MM-kisoissa.

Lähes 1,4 miljardin asukkaan Intiassa kriketti on urheilulajeista ylivoimainen ykkönen. Intia myös kuuluu aina suurimpiin suosikkeihin arvoturnauksissa, eivätkä loka–marraskuussa pelattavat kriketin T20-pelimuodon MM-kisat ole poikkeus.

Lataus kasvoi äärimmilleen, kun heti joukkueen ensimmäiseen otteluun Intian vastustajaksi arvottiin sen arkkivihollinen Pakistan. Intian ja Pakistanin väliset krikettitaistelut kuuluvat urheilumaailman kiihkeimpiin ”derbyihin”.

Kaikki joukkueiden aiemmat 12 peliä yksipäiväisten otteluiden tai lyhyempien T20-otteluiden MM-turnauksissa olivat päättyneet Intian voittoon. Nyt oli viimein Pakistanin aika voittaa, ja vieläpä ylivoimaisesti.

Intian joukkueesta tilastollisesti kaikkein pahiten epäonnistui syöttäjä Mohammed Shami.

Shami, 31, on myös Intian joukkueen ainoa muslimi. Intian väestöstä lähes 80 prosenttia on hindulaisia ja alle 15 prosenttia islaminuskoisia.

ESPN kertoo, että Shami sai tappion jälkeen sosiaalisessa mediassa osakseen valtaisan viharyöpyn, josta iso osa kohdistui myös hänen uskontoonsa.

Vastaavanlainen ilmiö tapahtui sosiaalisessa mediassa jalkapallon EM-finaalin jälkeen, kun rangaistuspotkuissa epäonnistuneet Englannin pelaajat Marcus Rashford, Jadon Sancho ja Bukayo Saka saivat osakseen ryöpyn rasistisia solvauksia.

Kuten EM-finaalinkin jälkeenkin tapahtui, myös Shami sai vahvaa julkista tukea muun muassa joukkuekavereiltaan ja muilta julkisuuden henkilöiltä.

Kaikkein vahvimman kannanoton ilmaisi Intian joukkueen kapteeni Virat Kohli, joka on Intiassa todellinen supertähti. Kohli ei välittänyt suosionsa suojelusta tai tyytynyt ympäripyöreisiin lausuntoihin, vaikka Intian krikettiliiton tiedottaja yritti pidätellä häntä lehdistötilaisuudessa.

”Sille on hyvä syy, miksi kentällä olemme me eikä ne sosiaalisen median selkärangattomat ihmiset, joilla ei tosimaailmassa ole rohkeutta oikeasti puhua kenellekään”, Kohli avautui.

”He piilottavat identiteettinsä ja huvittelevat ihmisten kustannuksella, mistä on tullut nykymaailmassa viihteen muoto. Se on surullista, sillä tämä on ihmisen potentiaalin hyödyntämistä mahdollisimman huonosti.”

Intian kapteeni Virat Kohli (oik.) palaveerasi Pakistan-ottelussa syöttäjä Jasprit Bumrahin kanssa.

Kohli puuttui erityisesti siihen, että kommentoijat olivat hyökänneet myös Shamin uskontoa kohtaan. ESPN kuvaili kommentteja yhdeksi Intian kriketin tärkeimmistä lausunnoista koskaan.

”Sanoisin, että minulle jonkun ihmisen solvaaminen heidän uskontonsa vuoksi on säälittävintä mitä ihminen voi tehdä.”

”Kaikilla on oikeus ilmaista mielipiteensä ja tunteensa tietyistä tilanteista, mutten ikinä voisi ajatellakaan syrjiväni ketään heidän uskontonsa vuoksi. Se on hyvin pyhä ja henkilökohtainen asia kaikille, ja se tulisi jättää rauhaan”, Kohli totesi.

Intia hävisi turnauksessa myös toisen ottelunsa Uutta-Seelantia vastaan.

Kahdesta kuuden joukkueen lohkosta MM-välieriin pääsee neljä parasta joukkuetta. Intia kohtaa lohkovaiheessa vielä Afganistanin, Skotlannin ja Namibian.

MM-loppuottelu pelataan sunnuntaina 14. marraskuuta Dubain kansainvälisellä krikettistadionilla.