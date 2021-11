Joe Bidenia solvataan iskulauseella, joka syntyi urheilutoimittajan lausahduksesta – mistä Let’s go Brandon -rallatuksessa on kyse?

Huudon taustalla on NBC:n urheilutoimittajan Kelli Stavastin toiminta.

Yhdysvaltojen entinen presidentti Donald Trump suututti vaimonsa Melanian kanssa maan alkuperäisväestön baseballkatsomossa lauantaina, mutta yksi iskulause sai hymyn miehen huulille.

Trump oli seuraamassa Atlanta Bravesin kotiottelua Houston Aerosia vastaan ja osallistui ennen pelin alkua yleisön ”tomahawk chop” -kannustukseen.

Yhdysvaltain alkuperäisväestö kokee kirveeniskun kaltaisen eleen rasistiseksi loukkaukseksi.

Ennen ottelua Trump nähtiin kuitenkin myhäilevän varsin leveästi, kun katsomossa kuului urheilutapahtumissa yhä useammin toistuvat Let’s go Brandon -huudot.

Mistä oikein on kyse?

Let’s go Brandon -huutojen taustalla on tahtomattaan NBC-kanavan urheilutoimittaja Kelli Stavast. Hän haastatteli autourheilun Nascar-sarjassa ensimmäisen osakilpailunsa voittanutta Brandon Brownia 2. lokakuuta, kun taustalta kuului huutoja.

"Fuck Joe Biden”, kuului katsomosta kirosanan sävyttämä viesti Yhdysvaltojen presidentille.

Stavast käänsi huudot haastattelutilanteessa kuitenkin täysin muuksi.

”Katsomosta kuuluu kannustusta, ’let’s go Brandon’”, hän totesi.

On epäselvää, kuuliko hän huudot väärin, vai yrittikö hän vain häivyttää huutojen todellisen sanoman.

Lokakuun alun tapahtumasta lähtien Let’s go Brandon -huudot ovat kuitenkin yleistyneet Yhdysvaltojen konservatiivisten ryhmien parissa, ja iskulausetta ovat käyttäneet jopa kongressin jäsenet, kertoo yhdysvaltalainen julkisen palvelun radioverkko NPR.

Eteläcarolinalainen republikaani Jeff Duncan jakoi Facebookissa torstaina kuvan, jossa hänellä on Let’s go Brandon -maski kasvoillaan.

NPR kertoo, että toinen republikaani, Bill Posey päätti edellisviikolla puheensa Let’s go Brandon -huudahdukseen ja pieneen tuuletukseen.

Teksasin senaattori Ted Cruz puolestaan julkaisi kuvan itsestään baseballin MLB-sarjan toisesta finaalista. Kuvassa hän poseeraa fanin kanssa, jolla on Let’s go Brandon -kyltti kädessään.

Let’s go Bradonista on tehty jo useita lauluja, ja iskulause on kuultu yhä useammin amerikkalaisen jalkapallon yliopistosarjojen otteluissa.

NPR:n haastatteleman tutkijan Hampton Stallin mukaan iskulauseen menestystä selittää sen yksinkertaisuus.

”Lisäksi se tarjoaa tavan solvata presidenttiä ilman kirosanoja”, Stall toteaa.

Kirosana sisältyy iskulauseen merkitykseen, mutta sen puuttuminen varsinaisesta huudosta edesauttaa lauseen leviämistä. Esimerkiksi sosiaalisessa mediassa Let’s go Brandon -lauseeseen ei Stallin mukaan aleta kohdistaa rajoituksia.