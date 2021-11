Tyttöjen ja poikien yhteisten urheiluryhmien toimimisesta kaivattaisiin lisää tutkimusta, mutta ehdottomista kannoista olisi hyödyllistä luopua. ”Tärkeää olisi ymmärtää, että nykytilanne on nykyisten käytäntöjen tulos”, sanoo liikuntatieteen tohtori Outi Aarresola.

Eri sukupuolten yhteisiä kilpailuryhmiä tulisi kokeilla rohkeasti, liikuntatieteen tohtori Outi Aarresola sanoo. Hän toivoo, että ennakkoasenteista luovuttaisiin. Kun keskustellaan tyttöjen ja poikien yhteisistä harrastus- ja kilpailuryhmistä urheilussa, vallitsevan tilanteen optimaalisuutta ei Aarresolan mielestä kyseenalaisteta riittävästi.

Nykyisin pojat ja tytöt kilpailevat useimmiten omissa ryhmissään ja sarjoissaan. Sekasarjoja ja -ryhmiä on edelleen vähän. Aarresolan mukaan olisi kuitenkin tärkeää ymmärtää, että nykyinen tilanne on pitkään vallinneiden käytäntöjen tulosta.

”Jos halutaan jotain muutosta, pitää kokeilla ja katsoa, mitä tapahtuu.”

”Jos vaikka palloilussa tytöt ovat jossain iässä huonompia ja häviävät [pojille], pitää kriittisesti kysyä, mistä ero johtuu ja onko kyse siitä, että tytöt ovat saaneet huonompaa valmennusta.”

”Herkästi päädytään arvioimaan sitä, millaisia eroja tytöillä ja pojilla nyt on. Totta kai eroja syntyy kaikenlaisten ryhmien välille, jos niiden saama valmennus on ollut eritasoista”, Aarresola huomauttaa.

Aarresola on tutkinut työurallaan urheilijoiden polkuja ja seuroja. Hänen huomionsa sekaryhmistä käydyssä keskustelussa kiinnittyi siihen, että perustelut keskittyvät nykytilanteeseen. Hän toivoisi, että asioita kokeiltaisiin rohkeasti ilman vahvoja ennakkoasenteita.

”Aina voidaan palata takaisin tai mennä kohti seuraavaa uutta. Ei tarvitse ennalta suhtautua kamalan kategorisesti. Katsotaan ja opitaan käytännöistä.”

Sura Abbassoy, 11, ja Yaroslav Yastrebov, 10, Helsingin Paini-Miesten harjoituksissa torstaina Urhea-hallissa.

HS:n Sunnuntai-osion Viikon lopuksi -kolumnissa Annikka Mutanen puolsi viime viikonloppuna sekaryhmiä alle murrosikäisten harjoitteluun ja kilpailuun. Kirjoitus poiki aktiivista keskustelua sekä jutun kommenteissa että sosiaalisessa mediassa.

Nyt HS kysyi tutkijoilta ja valmentajalta, pitäisikö lasten urheiluharrastusten ja -kilpailuiden osalta siirtyä sekaryhmiin, jossa harrastajia ei erotella sukupuolen mukaan.

Etenkin harjoittelun osalta sekaryhmiä käytetään jo monessa yksilölajissa, joihin ei sisälly kontaktia. Vaikkapa yleisurheilussa ja uinnissa harjoittelu tähtää oman suorituksen parantamiseen, ja lajiharjoittelua tehdään usein esimerkiksi omalla radalla.

Keskustelun ytimessä ovat näin ollen ennen kaikkea fyysistä kontaktia toisiin kilpailijoihin sisältävät lajit ja aika ennen murrosikää, jolloin fyysiset erot eivät ole kasvaneet.

” ”Esimerkiksi kamppailulajeissa on vyötasoja, joissa ei ole useinkaan väliä sillä, onko kilpailija tyttö vai poika.” – Marko Viitanen

Olympiakomitean lasten liikunnan ja urheilun asiantuntija Marko Viitanen muistuttaa, että jaon perusteen ei aina tarvitse olla sukupuoli.

”Esimerkiksi kamppailulajeissa on vyötasoja, joissa ei ole useinkaan väliä sillä, onko kilpailija tyttö vai poika.”

Liikunnallisen itsetunnon kehittymisen tärkeydestä puhuva Viitanen sanoo, että joka tapauksessa harrastajia on tarpeen jakaa useampaan kuin yhteen sarjaan. Niin sanotun pudokasilmiön kautta tiedetään, että oikean haastavuustason löytäminen edesauttaa harrastuksen jatkumista.

Jos onnistumisia ei tule riittävästi, siitä voi seurata heikommuuden tai joukkoon kuulumattomuuden tunne.

Sekaryhmiä ja oman sukupuolen ryhmiä sekä erilaisia sovelluksia näistä kannattaa Viitasen mukaan kaikkia käyttää.

Hän luettelee pitkän listan asioita, joita sekaryhmä­harrastamisesta olisi tarpeen tutkia. Tähän mennessä tutkimusta kilpaurheilun näkökulmasta ei juurikaan ole.

Tutkittavaa kuitenkin riittäisi esimerkiksi pärjäämisen kokemuksesta, ryhmään kuulumisen tunteesta ja kaveruuden sekä ryhmähengen kokemisesta.

Muita tärkeitä tutkittavia aiheita olisivat sosiaaliset ja psyykkiset taidot, eritasoisten harrastajien kokemukset ja valmennuskäytännöt sekä kilpailukulttuurin ja sääntöjen vaikutus sekaryhmiin.

Kun sekä tytöt että pojat ovat mukana, ryhmäkoko kasvaa. Se edesauttaa tasoryhmittelyn aikaansaamista ja oikean tasoisen harrastusryhmän löytämistä.

Laura Talvensaari ja Eetu Tammelin painimassa.

Sekaryhmät myös rikastuttavat Viitasen mukaan urheilutoimintaa sosiaalisesti.

”Kilpaurheilussa kasvatuksellisten tekijöiden ja ihmisenä kasvun teemojen pitää aina olla esillä. Sekaryhmäajattelun pohdinta voi tuoda esiin valmennuksessa tärkeää yksilöllistä ajattelua ja edistää kasvatuksellisia teemoja.”

”Yhteinen tekeminen, yhdessä kehittyminen sekä kokemukset urheilun parissa auttavat molempia sukupuolia. Osaava valmennus ja opetus varmistaa hyvän ympäristön ja ratkoo mahdolliset haasteet lasten ja nuorten kanssa opettavaisesti.”

Pienemmillä paikkakunnilla sekaryhmät ovat keino saada harrastukseen vaadittava ryhmäkoko täyteen. Ikäluokkien pienentyessä sekaryhmien määrä voi tämän vuoksi kasvaa joka tapauksessa.

Sekaryhmissä kilpailu voisi esimerkiksi lyhentää harrastusmatkojen pituuksia, jos sarjaan vaadittava joukkuemäärä löytyisi pienemmältä alueelta.

” ”Keskustelussa mennään helposti siihen, että pojat ikään kuin sparraavat tyttöjä paremmiksi.” – Päivi Berg

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun nuorisoalan tutkimus- ja kehittämis­keskuksen Juvenian tutkija ja Helsingin yliopiston sosiaalipsykologian dosentti Päivi Berg on perehtynyt sekaryhmiin koululiikunnan kautta. Hän korostaa, että hänen tutkimuksensa eivät keskity kilpaurheiluun.

Bergin mukaan kansainvälisissä tutkimuksissa on saatu viitteitä siitä, että koululiikunnan sekaryhmissä toimitaan poikien ehdoilla ja normiksi ajatellaan se, että tyttöjen pitäisi pystyä samoihin suorituksiin kuin poikien.

”Ihanteeksi otetaan, että pitää olla samanlaista. Keskustelussa mennään helposti siihen, että sekaryhmä on sen takia parempi, että pojat ikään kuin sparraavat tyttöjä paremmiksi. Ajatuksessa ongelmallista on se, että miesten ja poikien suoritus on normi.”

Toisaalta esimerkiksi transihmiset ja muunsukupuoliset ovat tutkimuksissa kertoneet viihtyvänsä paremmin sekaryhmissä, joissa jakoperusteena ei ole sukupuoli.

” ”Eihän siinäkään vaiheessa ole kysytty, haluatko mennä tyttöihin vai sekaryhmään, kun nykyistä mallia on luotu.” – Päivi Berg

Sura Abbassoy ja Yaroslav Yastrebov.

Olympiakomitean Marko Viitasen mukaan tytöiltä kuuluu jonkin verran viestiä siitä, että he haluavat harrastaa urheilua nimenomaan tyttöjen ryhmässä.

Myös Berg ja Aarresola pitävät tärkeänä, että lapsia kuullaan heitä koskevissa asioissa. Tutkimuksen avulla on kuitenkin tarpeen arvioida, missä määrin lasten tahto perustuu vakiintuneisiin käytäntöihin.

Berg muistuttaa, että käytössä oleva järjestelmä on jossain keksitty ja sitä on mahdollista muuttaa.

”Eihän siinäkään vaiheessa ole kysytty, haluatko mennä tyttöihin vai sekaryhmään, kun nykyistä mallia on luotu”, Berg sanoo.

Bergin mukaan halu liikkua seka- tai erillisryhmässä voi olla perua siitä, kumpaan on koulumaailmassa tottunut. Murrosiässä tilanne voi muuttua.

”Murrosiässä suhde omaan vartaloon voi olla ongelmallinen. Voidaan kokea turvallisemmaksi sellainen ryhmä, jossa ollaan oman sukupuolen kanssa. Etenkin jos sekaryhmistä ei ole aiempaa kokemusta.”

” ”Monella tytöllä tyssäisi harrastus, jos pitäisi olla oman sukupuolensa kanssa.” – Mira Kuisma

Jääkiekossa on totuttu siihen, että tytöt aloittavat harrastustaan poikien joukkueissa. Alle 18-vuotiaiden tyttöjen jääkiekon maajoukkuevalmentaja Mira Kuisma sanoo, että taustalla on ennen kaikkea harrastavien tyttöjen vähäinen määrä.

Tyttöjoukkueita saadaan kokoon vain suurimmissa kaupungeissa, eikä silloinkaan välttämättä niin monta, että tyttöjen sarjan pelaaminen onnistuisi.

Tyttöjen maajoukkueessa on Kuisman mukaan hyvin yleistä, että reitti maajoukkueeseen on kulkenut poikien kanssa pelattujen otteluiden kautta. Hän pelasi itse poikien joukkueissa C-junioriksi asti.

”Tyttöjä pelaa paljon poikajoukkueissa, mutta vain yksittäisiä joukkuetta kohden, koska harrastajia on niin vähän. Monella tytöllä tyssäisi harrastus, jos pitäisi olla oman sukupuolensa kanssa”, Kuisma sanoo.

Jääkiekkoliiton sivuilla kerrotaan lajia harrastavien lisenssimäärät. Kaudella 2019–2020 runsaasta 70 000 lisenssipelaajasta naisia ja tyttöjä oli 5 000.

” ”On paljon tyttöjä, jotka eivät halua pelata poikien kanssa.” – Sanni Vanhanen

Murrosikä on usein taitekohta, jolloin tytöt alkavat siirtyä naisten sarjoihin. Suomen kiekkohistoriassa lupaavimmat pelaajat ovat pelanneet poikien pelejä vielä C-nuorten sarjassa.

Tällä hetkellä maajoukkueen nuori lupaus Sanni Vanhanen pelaa osan peleistään Tapparan C-nuorissa poikien kanssa ja osan Ilveksen naisten liigajoukkueessa.

Mira Kuisma sanoo, että yleinen asenne oli jo hänen aikanaan, että tytöt ovat tervetulleita pelaamaan poikien sarjoja. Sen sijaan hänkin tunnistaa ilmiön, jossa tytöt pelaisivat mieluummin omissa joukkueissaan.

”Erityisesti Oulussa ollessani siitä keskusteltiin. Sen takia tytöille luotiin omaa polkua.”

”On paljon tyttöjä, jotka eivät halua pelata poikien kanssa. Seurat varmasti pyrkivät järjestämään sen, mutta aina se ei ole mahdollista.”

Joskus tilanne voi Kuisman mukaan olla sekin, että yksittäiset tytöt haluaisivat pelata tyttöjen joukkueessa, mutta muut ovat valmiita pelaamaan poikajoukkueissa. Tyttöjen joukkueen kokoaminen voi näissä tapauksissa vaatia sen, että pelaajia on monesta ikäluokasta.

”Silloin ikäerot tyttöjen joukkueessa voivat kasvaa suuriksi”, Kuisma sanoo.