Klubin vahvistukset joukkueeseen tarkoittavat sitä, että HJK:lla on jälleen selvä kilpailuetu tulevalla kaudella, kirjoittaa HS:n urheilutoimittaja Ari Virtanen.

HJK:n voittamasta Veikkaus­liigan mestaruudesta ei ehtinyt kulua vuoro­kauttakaan, kun tuore mestariseura julkisti maanantaina ensi kauden joukkueensa uusimman tähden. Joukkueeseen liittyy 78 A-maaottelua pelannut Joona Toivio, 33, kolmen vuoden sopimuksella, HJK kertoi maanantaina.

Eikä se siihen jää. HJK rakentaa nyt joukkuetta, joka voi ihan tosissaan haastaa vuoden 2014 joukkueen, kun mietitään Klubin viime vuosien laadukkainta joukkuetta.

Joukkue uusiutuu vääjäämättä, kuten aina, mutta nyt siitä on mahdollisesti lähtemässä useita avainpelaajia muihin maisemiin.

Kapteeni Daniel O’Shaughnessy, 27, siirtyy syksyllä kakkos-Bundesliigan keskikastin Karlsruherin riveihin. Keskikentän avainpelaaja Lucas Lingman, 23, on ilmaissut aiemmin HS:n haastattelussa halunsa siirtyä kauden jälkeen muualle. Oletettavaa on, että toppari Miro Tenholle voi olla luvassa niin ikään siirto talven aikana.

Toivion lailla samankaltaisessa uran vaiheessa oleva A-maajoukkuepuolustaja Jukka Raitala, 33, saattaa hyvinkin seurata ystäväänsä Toiviota Klubiin. Siinä olisi puolustuksen aukot pitkälti tilkitty.

Laitapakkiosastolle tulee HS:n lähteiden mukaan SJK:sta brasilialainen Murilo Henrique de Araunjo Santos, 25, joka ilmeisesti korvaa kolumbialaisen Luis Carlos Murillon, 31.

Brasilialainen Murilo oli päättyneellä kaudella ehkäpä paras vasemman laidan puolustava pelaaja Veikkausliigassa ja paras keskityksien antaja. Hän antoi KuPSin tähtipelaajan Urho Nissilän jälkeen eniten syöttöjä vastustajan rangaistusalueelle kauden aikana.

Tiettävästi Murilon sopimus on jo allekirjoitettu, joten hän lienee seuraava pelaaja, jonka sopimuksen HJK julkaisee.

Lingman on vaikein korvattava. Hänen rooliinsa kuutospaikan peliä rakentavana pelaajana on kuitenkin pari eri vaihtoehtoa. Ensimmäinen on Pyry Hannola, 20, joka oli tämän kauden lainassa SJK:ssa.

Hannola pystyy hyvin pelaamaan sekä hyökkäävämpää kasi- että puolustavampaa kuutospaikkaa keskikentän keskustassa. Hannola antoi kauden aikana seitsemän syöttöä, mikä on enemmän kuin yhdelläkään Klubin pelaajalla kauden aikana.

HJK on nyt narraamassa isoja kaloja, mutta kaikkein isoin vonkale on vielä nostamatta veneeseen. Suomen kaikkien aikojen jalkapalloilijoiden listalla kärkijoukkoon sijoittuva keskikenttäpelaaja Perparim Hetemaj, 34, on näillä näkymin palaamassa Suomeen Serie B -kauden jälkeen ja on HS:n tietojen mukaan käynyt pitkään keskusteluja HJK:n kanssa.

” HJK:lla on jälleen selvä kilpailuetu tulevalla kaudella.

Huuhkajien laitapelaaja Pyry Soiri, 27, on jo solminut sopimuksen HJK:n kanssa. Riku Riski, 32, saattaa jatkaa HJK:ssa, joten silloin laitapelaajien tontit olisi hyvin täytetty.

Tällä kaudella tuli varsin selväksi, että HJK:n hyökkäysosasto kaipaisi kookasta voima­hyökkääjää. Oli perin kummallista, että HJK ei tarjonnut lainkaan jatkosopimusta Tim Väyryselle, joka päätyi lopulta Albanian-seikkailun kautta takomaan maaleja KuPSille.

Nyt HJK:ssa on ilmeisesti havahduttu hyökkääjätarpeeseen. Seura etsii HS:n tietojen mukaan Roope Riskin rinnalle toista varteenotettavaa hyökkääjää ulkomailta. Siitä ei ole tietoa, minkä tyyppinen hyökkääjä on haussa.

Klubin vahvistukset joukkueeseen tarkoittavat, että HJK:lla on jälleen selvä kilpailuetu tulevalla kaudella. Asema on ansaittu pitkäjänteisellä työllä, jonka perusta lepää puheenjohtaja Olli-Pekka Lyytikäisen rakentamassa kivijalassa.

Pitkällä hallinnointisopimuksella Töölön jalkapallostadionista on tullut HJK:n menestyksen perusta. Vuoden 2007 jälkeen stadion on ruvennut tuottamaan HJK:lle rahaa.

HJK on tehnyt voitollisia tuloksia sen jälkeen, kun Teemu Pukki kaupattiin vuonna 2011 Schalkeen lähes parilla miljoonalla eurolla (1,8 miljoonaa euroa).

Veikkausliigan muiden seurojen mahdollisuus kilpailla HJK:n kanssa piilee siinä, miten ne pystyvät HJK:n tapaan rakentamaan ja laventamaan liiketoimintamalliaan stadionien kylkeen. SJK on sitä työtä jo tehnyt, ja seuraavana vuorossa voi olla Ilves rakenteilla olevalla Tammelan stadionilla.

Jokaisen yksittäisen seuran onnistuminen tällä saralla on koko Suomen jalkapalloilun etu.