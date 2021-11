Huuhkajien vakionimi Joona Toivio palaa HJK:hon kolmen vuoden sopimuksella: ”Nyt on oikea aika palata kotiin”

HJK tiedotti maajoukkuepuolustajan sopimuksesta maanantaina.

Jalkapallon tuore Suomen mestari Helsingin Jalkapalloklubi tiedotti maanantaina tehneensä sopimuksen maajoukkuepuolustaja Joona Toivion kanssa.

33-vuotiaan Toivion sopimus HJK:n kanssa kattaa kolme seuraavaa kautta.

”Niin omasta kuin perheen puolesta tuntui siltä, että nyt on oikea aika palata kotiin”, Toivio sanoo HJK:n tiedotteessa.

”Olen todella iloinen, että HJK osoitti kiinnostuksensa, sillä minulle Suomessa on vain yksi vaihtoehto. On vain yksi Klubi.”

Toivio on IF Sibbo-Vargarnan kasvatti, joka siirtyi HJK:n junioreihin jo 10-vuotiaana. Kansainvälisillä kentillä Toivio on pelannut vuodesta 2007 alkaen.

Hän koki ammattilaisena Hollannin, Ruotsin, Norjan ja Puolan kentät.

A-maajoukkueessa Toivio debytoi vuonna 2011. Markku Kanervan luotsaaman joukkueen vakiokalustoon kuuluva Toivio edusti Huuhkajia kesän EM-lopputurnauksessa.

”Joona on vahva kaikissa pelin eri vaiheessa ja tuo tärkeän lisän ensikauden puolustuslinjaan”, HJK:n urheilu- ja kehitysjohtaja Miika Takkula sanoo.