Agüerolle on tehty sairaalassa kardiologisia tutkimuksia

Argentiinalaishyökkääjä Sergio Agüero, 33, on jalkapallojätti Barcelonan toiminnasta ainakin kolme kuukautta sivussa. Hengitysvaikeuksista ja rintakivuista kärsinyt Agüero joutui viikonloppuna sairaalahoitoon kesken Alaves-ottelun.

Barcelona tiedotti maanantaina kotisivuillaan, että Agüerolle tehtävien hoitojen toimivuutta seurataan kolmen kuukauden ajan.

Agüerolle on tehty sairaalassa kardiologisia tutkimuksia. Kesällä Barcelonaan siirtyneen Agüeron alku uudessa seurassaan on ollut kivikkoinen, sillä hän on kärsinyt loukkaantumisista ja debytoi vasta lokakuussa.

Ennen Barcelonaa Agüero edusti kymmenen vuotta Englannin Valioliigan Manchester Cityä.