Saint-Etiennen hyökkääjä Wahbi Khazri yllätti maalivahdin kaukaa omalta kenttäpuoliskoltaan.

”Aina kannattaa laukoa”, on yksi urheilussa toistuvasti kuuluvia lauseita. Toteamus ei tietenkään pidä paikkansa, mutta toisinaan yllättävyys, oivaltaminen ja rohkeus palkitaan.

Sen sai todeta jalkapallon Ranskan pääsarjassa Ligue 1:ssä pelaavan Saint-Etiennen tunisialainen hyökkääjä Wahbi Khazri vierasottelussa Metziä vastaan lauantaina.

Isännät johtivat ottelua Farid Boulayan maalilla, kun takana oli vasta vartti.

Saint-Etienne katkaisi isäntien hyökkäyksen, ja Khazri sai pallon omalla rangaistusalueella.

Hän lähti nostamaan hyökkäystä, mutta huomasi hyvissä ajoin ennen keskiviivaa, että Metzin maalivahti Alexandre Oukidja oli todella kaukana maalistaan.

Niinpä Khazri päätti yrittää maalia todella kaukaa ja onnistui täydellisesti. Pallo leijaili voimattoman Oukidjan yli verkkoon, ja ottelu tasoittui. 1–1 jäi myös loppulukemiksi.

68 metristä lauottu maali oli tilastopalvelu Optan mukaan sarjan pisimmältä tehty ainakin sinä aikana, kun Opta on tilastoja kerännyt, eli kaudelta 2006–07.

Saint-Etienne on sarjassa viimeisenä. Sillä on kuusi tasapeliä ja kuusi tappiota 12 ottelusta. Metz on toiseksi viimeisenä seitsemällä pisteellä.