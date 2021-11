25. Syyskuuta FC Barcelonan naisten joukkueen tähtipelaaja Alexia Putellas ylsi uuteen huippusuoritukseen. Alexia, joka käyttää etunimeään ”taiteilijanimenään”, iski Espanjan naisten liigassa hattutempun neljässä minuutissa, kun Barça voitti Valencian 8–0.

Alexian maaleista yksi syntyi lähietäisyydeltä, yksi huimalla yli 35 metrin chipillä ja yksi päällä.

FC Barcelonan miesten joukkueen kaikkien aikojen maalintekijä Lionel Messi teki FC Barcelonassa yli 40 hattutemppua, mutta nopeimmillaan hän iski kolme maalia 12 minuutissa.

Keskikenttäpelaaja Alexia on tällä kaudella tehnyt Espanjan liigassa kahdeksan maalia ja antanut kahdeksan maaliin johtanutta syöttöä. Otteluja on kertynyt kahdeksan. Hänen edellään maalipörssissä on vain Barcelonan hyökkääjä Asisat Oshoala kymmenellä maalillaan. Jaetulla kahdeksannella sijalla on Real Sociedadin Sanna Franssi, neljä maalia.

Franssille Alexia tulee tutuksi Espanjan liigan lisäksi myös ensi kesän EM-lopputurnauksessa, sillä Helmarit pelaa samassa alkulohkossa Espanjan kanssa.

Alexia jäi melko pitkään ja ehkä vieläkin vähemmälle huomiolle kuin monet muut naisten jalkapallon tähtipelaajat kuten Pernille Harder, Ada Hagelberg puhumattakaan Megan Rapinoesta.

Yksi syy oli seura, jossa hän pelaa. FC Barcelona on täysin ylivoimainen Espanjassa – tälläkin kaudella kahdeksasta ottelusta kahdeksan voittoa hämmentävällä maalierolla 51–2. Viime kauden lopulla joukkue hävisi yhden ottelun, Atlético Madridille – sitä ennen Barcelona oli 758 päivää voittamaton Espanjassa.

Epäilyt joukkueen todellisesta tasosta hälvenivät, kun se voitti viime kevään Mestarien liigan loppuottelussa runsaasti kehutun Chelsean tähtisikermän puhtaasti 4–0. Alexia nimettiin loppuottelun parhaaksi pelaajaksi.

Samaan putkeen Alexia valittiin Euroopan jalkapalloliiton (Uefa) vuoden naispelaajaksi. Kun marraskuun lopulla julkistetaan Kultainen pallo -pokaalin saaja, Alexia on yksi ehdokkaista.

Alexia ei juurikaan korosta itseään eikä etenkään ole perso henkilökohtaisille palkinnoille.

”Jos minulta kysyy [Uefan] parhaan pelaajan palkinnosta tai Kultaisesta pallosta, minun täytyy rehellisesti sanoa, että en edes tiedä, milloin näitä palkintoja jaetaan”, Alexia totesi Sport.es:lle.

”Jos niitä [palkintoja] tulee, olen toki iloinen.”

Alexiaa pidetään täydellisesti Barcelonan pelityyliin sopivana keskikenttäpelaajana, jonka syöttökyky ja -tarkkuus muistuttavat FC Barcelonan huippuaikojen miesten joukkueen kollegoiden pelaamista. Yksi heistä, Andres Iniesta, on todennut, että Alexia on roolimalli, jossa kiteytyvät FC Barcelonan arvot.

” ”Naisjalkapalloilijoiden vähimmäispalkka on tällä hetkellä alle Espanjan vähimmäispalkan.”

Alexia puski maalin Real Sociedadin verkkoon 31. lokakuuta.

Sen lisäksi että FC Barcelona on ylivoimainen Espanjassa, se oli pitkään ainoa enemmän tai vähemmän ammattilaistasolla toimiva seura Espanjan naisten sarjassa. Vasta tällä kaudella Espanjan sarja muuttui liigaksi ja samalla ammattilaissarjaksi.

”Olemme kamppailleet tämän [ammattilaisuuden] puolesta jo pitkään. Tämä avaa paljon enemmän ovia, ja tähtäin pitää olla siinä, että liigasta tulee maailman paras”, Alexia sanoi La Vanguardian haastattelussa.

Vielä tilanne on melko kaukana parhaasta. Alexia toivoo, että ammattilaisuus tuo aluksi ainakin paremmat kenttäolosuhteet.

”Vielä nyt on stadioneita, jotka eivät auta parantamaan ’show’ta’ ja jotka eivät houkuttele yleisöä, koska ruoho on huonoa ja katsomot surkeita. Näiden pitää parantua.”

Oma juttunsa on palkkaus: vaikka Espanjan liiga on nyt ammattilaissarja, palkat ovat pieniä.

”Naisjalkapalloilijoiden vähimmäispalkka on tällä hetkellä alle Espanjan vähimmäispalkan, ja tähän on tultava muutos”, Alexia sanoo.

Hän uskoo, että jalkapallon avulla maailmasta tulee parempi paikka.

”Olemme oikealla tiellä, eikä sitä pidä muuttaa. Naisten jalkapallosta on tulossa mittapuu kaikille, ei pelkästään tytöille ja naisille.”

Alkaneelle kaudelle Alexia asetti kaksi tavoitetta. Toinen liittyy urheiluun ja toinen ei.

”Ei-urheilullinen asia on se, että [korona]pandemia loppuisi ja kaikki palaisi normaaliksi. Urheilussa haluamme seuran jatkamaan kasvuaan, saavuttamaan lisää pokaaleita, pelaamaan hyviä otteluita ja tekemään katalaanit ylpeiksi.”

Viimeinen kohta onkin olennainen osa Alexia. Hän on ennen muuta katalaani. Kun Katalonian itsenäisyyttä ajaneet passitettiin vuonna 2019 vankilaan Alexia otti heidän puolestaan voimakkaasti kantaa sosiaalisessa mediassa.

Pääosin hän sai esiintulostaan myönteistä palautetta, mutta urheilijan kannanottoa poliittiseen kysymykseen myös arvosteltiin.

”Eikö jalkapalloilijana oleminen salli minun olla kansalainen?” Alexia vastasi Twitterissä.

Espanjan naisten liigan Eibar–FC Barcelona lauantaina kello 13 ja naisten Mestarien liigan FC Barcelona–Hoffenheim keskiviikkona kello 19.45. Dazn-tv:n Youtube-kanava näyttää naisten Mestarien liigan ottelut.

Kuka? Alexia Putellas Alexia Putellas on tämän hetken kuumin nimi naisten jalkapallossa. 27-vuotias FC Barcelonan naisten joukkueen hyökkäävä keskikenttäpelaaja ja joukkueensa kapteeni. Aiemmat seurat Espanyol ja Levante. Pelannut FC Barcelonassa 355 ottelua ja tehnyt 151 maalia. Espanjan maajoukkueessa Alexia on pelannut ennätykselliset 91 maaottelua. Oli voittamassa naisten Mestarien liigaa FC Barcelonassa viime keväänä. Espanjan naisten sarjan mestaruuksia Alexialla on viisi. Valittiin Uefan vuoden naispelaajaksi kaudella 2020–2021.

