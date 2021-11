Tähtipelaaja Zlatanin julkaisema video on noussut hämmentäväksi hitiksi eikä vähiten Squid Gamesin ja Tiktok-tähden takia

Zlatan Ibrahimovič on tehnyt nyt urallaan 400 liigamaalia.

Zlatan Ibrahimovič tuuletti maaliaan AS Romaa vastaan sunnuntaina.

Ruotsin jalkapallotähti Zlatan Ibrahimovič teki viikonloppuna 400. liigamaalinsa, kun Zlatanin joukkue AC Milan voitti AS Roman 2–1.

Juhlamaalinsa kunniaksi Zlatan julkaisi maanantaina sosiaalisen median palveluissa videon, jossa seikkailee Tiktok-tähti Khaby Lame Netflixin eteläkorealaisesta hittisarjasta Squid Gamesista vaikutteita saaneissa lavasteissa.

Mukana on tietysti myös Zlatan, joka on pukeutunut hittisarjasta tuttuun asuun.

Videolla Lame ”osallistuu” yhteen peliin, jota käytetään sarjassa. Siinä pitää löytää oikea lasilattia, jotta ei putoa ja tapaa kohtaloaan. Kun Lame selvittää tehtävän, hän tapaa naamioidun vartijan. Naamion takana on tietty Zlatan.

Niinpä Lame yllättyy ja putoaa. Sen jälkeen Zlatan hymyilee tavalla, joka on hänelle hyvin tyypillinen.

”Minun pelini, minun sääntöni”, Zlatan toteaa esimerkiksi Twitterissä julkaistun videon yhteydessä.

Video on katsottu kaikkiaan lähes 80 miljoonaa kertaa. Eniten videota on katsottu Tiktokissa. Instagramissa se on kerännyt yksitoista miljoonaa tykkäystä ja Twitterissä 2,5 miljoonaa katsomiskertaa.

Squid Game on noussut suoratoistopalvelu Netflixin kaikkien aikojen suosituimmaksi uudeksi julkaisuksi. Alle neljä viikkoa sarjan julkaisun jälkeen se oli tavoittanut jo 111 miljoonaa katsojaa, yhdysvaltalainen Netflix kertoi 12. lokakuuta.

Järjestöt monissa maissa ovat varoittaneet korealaissarjan vaikutuksista lapsiin.