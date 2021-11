Brittiyleisurheilijoita on kehotettu ottamaan etäisyyttä seksuaalisesta häirinnästä epäiltynä olevaan yhdysvaltalaisvalmentajaan.

Maailman johtaviin yleisurheiluvalmentajiin lukeutuva yhdysvaltalaisvalmentaja joutuu Yhdysvalloisssa urheilun turvallisuudesta huolehtivan järjestön tutkinnan kohteeksi, kertoo The Guardian -lehti.

Rana Reider on valmentanut lukuisia olympia- ja MM-voittajia. 51-vuotiaan toiminta ratojen ulkopuolella joutuu nyt tutkintaan.

The Guardian -lehden mukaan käynnistyvän tutkinnan takia Britannian yleisurheiluliitto on varoittanut brittiurheilijoita, kuten Adam Gemiliä ja Daryll Neitaa, pitämästä yhteyttä Reideriin. Samankaltainen varoitus on annettu myös muille brittiurheilijoille, jotka harkitsivat harjoittelua Reiderin ohjauksessa.

Reiderin asianajaja totesi lehdelle, ettei valmentajaa kohtaan ole esitetty syytöksiä.

Britannian yleisurheiluliitto kertoi kuitenkin saaneensa toista tietoa.

”Saatuamme tietoa Yhdysvaltojen US Center for SafeSportilta, että Reideriä kohtaan on esitetty useita syytöksiä seksuaalisesta väärinkäytöksestä, olemme kehottaneet kaikkia hänen valmentamiaan brittiyleisurheilijoita pidättäytymään yhteydenpidosta, kunnes asiaan on saatu selvyys”,

US Center for SafeSport -järjestö kertoo sivuillaan tavoitteensa olevan ”kaiken seksuaalisen, fyysisen ja henkisen häirinnän lopettaminen urheilijoiden puolesta”. Järjestö toimii Yhdysvaltain kongressin valtuuttamana.