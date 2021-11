Chicago Blackhawksin videovalmentajan nimi poistettiin vuoden 2010 mestarijoukkueen kokoonpanosta viikonloppuna.

Jääkiekon Hall of Fame on poistanut seksuaalisesta ahdistelusta syytetyn Brad Aldrichin nimen Stanley cup-pokaalin kyljestä. Entisen videovalmentajan nimi on peitetty nyt XXX-merkinnällä.

Aldrichin nimi poistettiin pokaalista sunnuntaina samalla kertaa, kun siihen kaiverrettiin viime kauden mestarijoukkueen Tampa Bay Lightningin pelaajien, valmentajien ja muun joukkueen nimet.

Aldrich toimi Chicago Blackhawksin videovalmentajana kaudella 2009–2010 joukkueen voittaessa Stanley cupin.

Aldrichin epäillään ahdistelleen samalla kaudella seksuaalisesti hyväkseen useita nuoria pelaajia.

Tutkintaraportin mukaan videovalmentaja oli säännöllisesti yhteyksissä useisiin varapelaajien Black Ace -ryhmän urheilijoihin ja kutsui heitä kotiinsa viettämään aikaa uima-altaalle.

Blackhawksin johto sai tietää tutkimusraportin mukaan tapahtuneesta jo kauden aikana, mutta asia salattiin.

Aldrich oli juhlimassa pelaajien kanssa, kun Chicago voitti kauden päätteeksi Stanley Cupin ja hän sai lähteä seurasta vähin äänin kauden jälkeen.

Toiveen Aldrichin nimen poistamisesta esitti TSN:n mukaan Chicago Blackhawksin omistaja Rocky Wirtz.

"Olisi väärin jättää hänen nimensä lajin arvostetuimpaan pokaaliin, sillä mitään mitä hän teki, ei saa tekemättömäksi”, Wirtz perusteli toivettaan.

Kymmenen vuoden takaisen tapauksen peittely näkyy nyt pitkin NHL:n organisaatiota.

Chicagon general managerina (GM) pitkään toiminut Stan Bowman erosi tehtävistään tällä viikolla.

Myös Florida Panthersin päävalmentaja Joel Quenneville jätti paikkansa. Quenneville valmensi Chicagoa vuosina 2008–2018.

Riippumattoman tutkintaraportin mukaan Bowmanin ja Quennevillen lisäksi ainakin silloinen vara-GM Kevin Chevaldayoff tiesi syytöksistä tuoreeltaan.