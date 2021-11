Uudella pelipaikalla ja uudessa joukkueessa suomalaisen heittovalikoima on samankaltainen kuin viime kaudella.

Uusi joukkue, uusi sopimus ja uusi pelipaikka ovat olleet Lauri Markkasen viidennen NBA-koripallokauden suuret muutokset. Ja samalla kun Markkanen on siirtynyt uudelle pelipaikalle Cleveland Cavaliersin aloitusviisikon pieneksi laitahyökkääjäksi, hän on myös kutistunut NBA:n nettisivuilla.

Arizonan yliopistossa ja Chicago Bullsissa Markkanen ilmoitettiin 213-senttiseksi, mutta tällä kaudella hän on Clevelandissa tuuman lyhyempi, 211 senttiä. Taustalla on NBA:n kaksi vuotta sitten aloittama puuttuminen pelaajien liioiteltuihin pituuksiin. Tuolloin NBA määräsi, että pelaajien pituudet on vahvistettava lääkärintodistuksella ja että joukkueisiin liittyvät uudet pelaajat on mitattava viikon sisällä sopimuksen solmimisesta.

Ilmoitettu pituus on tietenkin vain numeroita paperilla. Markkasen kentällä keräämät numerot kertovat myös tutusta pelaajasta uudessa pelipaidassa – tosin otos on pieni, vain kahdeksan ottelua, jotka Markkanen ehti pelata ennen kuin hän keskiviikkona joutui NBA:n koronavirusprotokollaan.

Markkanen on Clevelandissa saanut viisi minuuttia lisää peliaikaa ottelua kohti, ja hänen pelitilanneheittojensa määrä on noussut viime kauden kymmenestä kahteentoista. Markkasen pistekeskiarvo 12,9 on hänen NBA-uransa alin, mutta sen selittää kauden alkuun osunut vaisu heittojakso. Markkasen pelitilanneheittojen tarkkuus (36 prosenttia), kolmosten tarkkuus (28 prosenttia) ja kakkosten tarkkuus (44 prosenttia) ovat kaikki selkeästi hänen urakeskiarvojensa alapuolella ja tasaantunevat kauden edetessä. Siihen viittaa myös se, että Markkasen heittovalikoima on samankaltainen kuin viime kaudella: yli puolet suomalaisen pelitilanneheitoista on kolmosia.

Cavaliersin päävalmentaja J.B. Bickerstaff on purkanut kokoonpanoonsa nelospaikalle syntyneen suman siirtämällä Markkasen kolmospaikalle. Yhdessä 211-senttisen Evan Mobleyn ja 208-senttisen Jarrett Allenin kanssa Markkanen muodostaa yhden NBA:n kookkaimmista eturiveistä.

”Mielestäni historia opettaa, että koko ja taito antavat mahdollisuuden voittaa. Menemme eri suuntaan kuin mitä monet pitävät tavanomaisena. Mutta joukkueet voittavat ja pelaavat laittamalla kentälle taitoa. Meidän taitomme vain sattuu olemaan seitsemän jalkaa [213 senttiä] pitkää”, Bickerstaff selitti hiljattain cleveland.comissa.

Vaikka kolmen pisteen heittojen määrän kasvu on ollut koripalloilun hyökkäystaktiikan tämän vuosituhannen näkyvin muutos, korinalustojen hallitseminen on edelleen kriittisen tärkeää. Kahtena viime kautena NBA:n mestaruuden on voittanut joukkue, jonka tärkein pelaaja – Lakersin LeBron James ja Bucksin Giannis Antetokounmpo – on korkeintaan keskinkertainen kaukoheittäjä, mutta ylivoimainen viimeistelijä korin välittömässä läheisyydessä ja siksi vaarallinen kolmen pisteen heittopaikkojen luoja joukkuekavereilleen.

Clevelandin ison eturivin iso kysymys on puolustus, jossa Markkanen joutuu vartioimaan itseään lyhyempiä mutta vikkelämpiä vastustajia. Basketball-reference -tiastosivun puolustusrankkauksessa Cavaliersin puolustus on tällä hetkellä liigan yhdeksänneksi paras. Clevelandin puolustus on yhdeksän pelin jälkeen NBA:n paras siinä, että se on antanut vastustajille vähiten vapaaheittoja pelitilanneheittoyrityksien määrään suhteutettuna.