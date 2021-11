HJK oli pitkään Interin Rick Kettingin perässä, mutta seuran urheilujohto kiinnostui syksyllä Arttu Hoskosesta, josta on tulossa keskuspuolustaja mestarijoukkueeseen.

Veikkausliigan mestari HJK rakentaa hyvää vauhtia uutta potentiaalista mestarijoukkuetta ensi kaudelle. Seura on esitellyt uusina pelaajina aiemmin A-maajoukkuepelaajat Pyry Soirin, 27, ja Joona Toivion, 33.

Muitakin tulijoita on, eikä HJK ole vielä julkistanut kaikkia, kuten vaikkapa SJK:sta tulevaa laitapakkia Murilo Henrique de Araunjo Santosia, 25.

HJK:n uusin hankinta puolustuslinjaan tulee Turun Interistä, josta joukkueeseen liittyy keskuspuolustaja Arttu Hoskonen, 24.

HS:n lähteiden mukaan Hoskonen on torstaina allekirjoittamassa sopimuksen HJK:n kanssa.

HJK oli pitkään Interin hollantilaisen keskuspuolustajan Rick Kettingin, 25, perässä, mutta tänä syksynä seuran urheilujohto kiinnostui Hoskosesta nähtyään hänet Turussa Inter–HJK-ottelussa.

186-senttinen keskuspuolustaja Hoskonen on ollut Interin edustusjoukkueessa kauden 2016 alusta lähtien. Kuuden kauden aikana Hoskonen on pelannut Veikkausliigassa 88 ottelua ja kaiken kaikkiaan 123 ottelua Interissä.

Tällä kaudella Hoskonen pelasi 13 ottelua ja kaksi ottelua Eurooppa-liigan karsinnoissa.

Hoskosen suuri vahvuus on puolustuspään kamppailutilanteet. Pääpallokamppailuissa hän oli päättyneellä kaudella yksi vahvimmista pelaajista, mitä tulee onnistumis­prosenttiin pääpallo­kamppailuissa.

Hoskosella on hänet tuntevien mukaan valtava fyysinen kapasiteetti, ja Interin kuntotesteissä hän on ollut pari vuotta sitten joukkueen nopein pelaaja 30 metrin juoksutestissä. Hoskosen voimatasoista kertoo myös se, että penkkipunnerruksessa hänen maksimituloksensa on ollut 120 kiloa.

HJK:lla oli entuudestaan keskuspuolustajina joukkueessa ensi kautta varten Joona Toivion lisäksi Valtteri Moren, 30, ja Miro Tenho, 26, ennen Hoskosen sopimusta. Markus Halstin, 37, sopimus päättyy vuoden lopussa, ja kapteeni Daniel O’Shaughnessy liittyy syksyllä Kakkosbundesliigaan Karlsruherin joukkueeseen.

HJK pelaa torstaina Israelissa Konferenssi­liigan neljännen lohko-ottelunsa Maccabi Tel Avivia vastaan. Maccabi voitti HJK:n maalein 5–0 Helsingissä.

Maccabi Tel Aviv-HJK kello 19.45 Suomen aikaa. Elisa Viihde Viaplay ja V Sport Jalkapallo -kanava näyttävät ottelun.