Uudella areenalla pelataan kuukauden kuluttua ensimmäiset ottelut.

Tampereen Kannen areena on lähes valmis.

Neljä kattoon asti ulottuvaa nosturia valtaa Tampereen uuden Kannen areenan kaukalon. Jättikokoinen jumbonäyttö makaa kentän pinnalla ja rakennusmiehiä puuhaa siellä täällä.

Näyttää siltä, että uusi rautatiekiskojen päälle rakennettu areena olisi vielä pahasti kesken, mutta luulo on väärä.

Areenassa pelataan kuukauden kuluttua kaksi Tapparan ja Ilveksen välistä paikallisottelua.

Jumbonäyttö odotti torstaina vielä asennusta.

Tampereen uusi areena on kuin Madison Square Garden (MSG) pienemmässä koossa. Manhattanilla Penn stationin juna-asema sijaitsee MSG:n alapuolella ja kiskot kolisevat Tampereellakin. Tämän keskemmälle kaupunkia ei enää pääse.

Sopii hyvin, että Mansen areena on kuin Madison isossa lännessä.

Areenan sisällä on vielä nostureita.

Rakennustelineet hallitsevat toistaiseksi näkymää hallin sisällä.

Vaikka rakennussälää ja puuhaa riittää, kiinteistö- ja turvallisuuspäällikkö Jani Helenius vakuuttaa, että kiekko putoaa ajallaan jäähän 3. joulukuuta. Lautakasat, kontit, nosturit ja muut tarvikkeet ovat silloin poissa.

Tampereella on vahva odottamisen tunnelma. Paikalliset tuskin malttavat laskea päiviä kahteen peräkkäiseen loppuun­myytyyn paikallisotteluun.

Monet muut jääkiekon ystävät ovat merkinneet kalentereihinsa Tampereen MM-turnauksen ensi keväänä.

Työtä riittää, mutta areena valmistuu ajoissa.

Silausta vaille oleva kokonaisuus on komea. Hillitty, harmaasävytteinen värimaailma, moderni rakenne ja laajasti palveleva konsepti näyttää toimivalta, vaikka varsinainen testaaminen jää ensimmäisten otteluiden kynnykselle.

Kannen areenan keskiympyrän alapuolella risteävät Helsingin-junan ja Jyväskylään menevän junan raiteet. Jokaisen ottelun aikana joku juna pyyhkii kaukalon alapuolella joko etelään tai pohjoiseen.

Hanke on valtava. Areena on vain yksi osa siitä. On hotellia, toimistoja ja asuinkerrostaloja. Ja lisää tulee, kun työmaa laajenee tulevaisuudessa kohti pohjoista.

”Areena maksaa noin 110–120 miljoonaa euroa ja näyttää siltä, että pysymme siinä. Kokonaishanke on eri asia, kun siihen kuuluu kuusi eri kiinteistöä”, Helenius sanoo.

Ilves, Tappara ja myöhemmin MM-kisat saavat käyttönsä areenan, johon kuuluu 62 aitiota, joista 12 on isoja ryhmäaitioita. Lisäksi areenassa on harjoitushalli ja käytävien täydeltä ravintoloita. Pyörätuolipaikkoja on 31 ja Heleniuksen kuvauksen mukaan ”parhailla paikoilla.”

”Lisäksi on induktiosilmukat ja opastinnauhat lattiassa.”

Kaukalon asennustyöt ovat käynnissä.

Paikallisottelut vetävät todennäköisesti areenan täyteen, mutta kauteen mahtuu niitäkin pelejä, joihin jää paikkoja myymättä. Silloin voidaan vetää mustat verhot peittämään yläkertaa.

”Alakertaa mahtuu silloin 8 500 katsojaa”, Helenius sanoo.

Verhojen kanssa Tampereen Kannen areena on Liigan toiseksi suurin jäähalli. Jos kaikki paikat myydään, mahtuu areenalle 13 300–13 400 katsojaa ja molempiin päätyihin kuuluu seisomakatsomo­valmius.

Yhteen aikaan seisomakatsomot olivat kirous, mutta nykyään tunnelman luojina ne ovat lähes välttämättömiä. Niissä ihmiset uskaltavat heittää virkamiesilmeensä edes hetkeksi sivuun.

Areenan tiiviistä tunnelmasta kertovat ala­katsomoiden paikat, jotka ovat NHL-tyyliin kiinni kaukalon plekseissä.

Penkit odottavat jo ensimmäisiä käyttäjiään.

Elina Tikkakoski ja Jussi Maaniitty esittelevät istuimia.

Turvallisuuspäällikkö Helenius vakuuttaa, että areena on valmistuessaan vastuullisuudeltaan kultatasoa.

”Siihen liittyvät kierrätys- ja energiaratkaisut. Pyritään hiilineutraaliuteen. Käytämme tuulienergiaa Tampereen sähkölaitokselta.”

Yksi pieni osa kohti vihreyttä on, että harjoitushallin toinen pääty on viherkattoa.

Paljon on valmista, ja vähän vielä viimeisteltävää.

Kannen areena valmistuu ajoissa, kun katsotaan Tapparan ja Ilveksen kalenteria. Samoin MM-kisojen aikatauluja, mutta on tätä odotettu.

Kalervo Kummola oli viimeisinä töinään Kansainvälisessä jääkiekkoliitossa, IIHF:ssä, hankkimassa MM-turnausta Tampereelle.

Ensimmäinen isompi lupaus uudesta areenasta piti osua vuodella 2012, kun Suomi sai MM-turnauksen jaettuna Ruotsin kanssa.

Hanke eteni silloin hitaasti tai ei ollenkaan. Vuosi 2012 tuli ja meni. Niin menivät monet muutkin MM-turnaukset sen jälkeen.

IIHF kokoontui päättämään vuoden 2021 MM-turnauksen kohtalosta Saksan kisoissa vuonna 2017.

Suomi oli ehdokkaana ja hävisi äänestyksen kahdella äänellä Valko-Venäjälle, joka otti kumppanikseen Latvian.

Lopulta Valko-Venäjälle kävi niin kuin kävi, tuli myös koronavirus ja Latvia hoiti yksin kisat viime kesänä.

”Onneksi hävittiin silloin. Tampereen areena ei olisi ehtinyt millään valmiiksi”, Kummola sanoo uuden areenan kupeessa.

Hallin värimaailmaa hallitsevat harmaan sävyt.

Ensi keväänä hallissa pelataan MM-jääkiekkoa.

Kummola muistaa vielä pidemmälle. Samoihin aikoihin, kun Hartwall-areena aloitteli toimintaansa piti Tampereella käynnistää areenaprojekti. Silloin oli vuosi 1998 ja Hartwall-areena oli avattu vuotta aikaisemmin.

”Jos vertaa tätä Hartwall-areenaan, tämä saatiin keskustaan monien vaiheiden jälkeen”, Kummola sanoo.

Ensimmäiset suunnitelmat olivat nykyisen Ratinan kauppakeskuksen alapuolella.

”Se ei oikein saanut kaupungilla innostusta niin tarjottiin Sadankulmaa, Tampellaa ja kaikkea muuta. Ja Sorsapuiston kenttää, jossa on nyt tekojäärata. Muitakin oli, mutta ne eivät innostaneet.”

”Toisaalta hyvä. Meillä on nyt uuden polven halli, jos vertaa Hartwall-areenaan. Hiljaa hyvä tulee, voisi sanoa.”

Kummola korostaa, ettei vanhoille hankkeille ollut rahoitustakaan. Valmistuvassa areenassa on vahva kotimainen rahoituspohja ja institutionaalisia sijoittajia, Kummola vahvisti.

”Vaikka olin henkinen isä ja alullepanija, olen katsellut tätä vähän kauempaa. En ole saanut tästä sellaisia kiksejä kuin 1973, kun Kupittaalle saatiin halli. Se oli minun upein aikaansaannokseni.”

Hartwall-areenan vaiheissa Kummola oli Harry Harkimon tukena.

”Tässä on nyt tottunut näihin hallihankkeisiin. Katselen enemmänkin tätä uutta hallia kaupunginisänä.”

Tampereelle rakennettiin Suomen ensimmäinen jäähalli Hakametsään 1965 ja samana vuonna pelattiin ensimmäiset Suomessa järjestetyt jääkiekon MM-kisat.

On Tampereella senkin jälkeen pelattu MM-otteluita, mutta 57 vuoden jälkeen Tampere on taas ensimmäinen isäntäkaupunki.

Leijonat pelaa kaikki ottelunsa uudessa areenassa. Hartwall-areenaan jää Venäjän olympiakomitean, Kanadan ja kuuden muun maan alkulohko.

Tampereen MM-turnaus pelataan 13.–29. toukokuuta 2022.