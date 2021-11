MM-sarjan kolmossijaa suomalainen ei ole juuri pohtinut.

Valtteri Bottaksen ura Mercedes-tallin kuljettajana on käymässä vähiin, mutta hänellä on yhä tavoitteita kauden viiteen viimeiseen kilpailuun. Bottaksen keskeisenä tähtäimenä on auttaa tallinsa valmistajien maailmanmestariksi.

”En ole realistisesti enää mukana mestaruustaistelussa ja olen joukkuepelaaja. Minulle olisi tärkeintä, että pystyisimme voittamaan viidennen perättäisen valmistajien mestaruuden yhdessä. Se olisi aika iso saavutus”, suomalaiskuski sanoi Meksikon gp-viikonlopun alla.

Mercedeksellä on allaan seitsemän perättäistä valmistajien mestaruutta, joista Bottas on ollut mukana voittamassa neljää viimeistä. Mercedeksellä on nyt 33 pisteen etumatka Red Bulliin, joten kaikki on vielä auki.

Bottasta saatetaan tarvita loppukaudella myös tallitoveri Lewis Hamiltonin avuksi taistelussa kuljettajien maailmanmestaruudesta.

Hamilton on 12 pistettä perässä Red Bullin Max Verstappenia, ja ratkaisevaksi saattaa muodostua se, kumpi pystyy tukemaan tallitoveriaan paremmin, Bottas vai Red Bullin Sergio Perez.

Bottas on tähän asti ollut yleensä niskan päällä Pereziin nähden, mutta meksikolainen on parantanut otteitaan viime kisoissa.

Suomalaiselta kysyttiin torstaina sitä, aikooko hän pyydettäessä päästää Hamiltonin ohitseen, vaikka onkin lähdössä tallista kauden jälkeen.

”Haluan saada niin paljon pisteitä kuin pystyn, ja jos pystyn auttamaan Lewisia jollain järkevällä tavalla hänen taistelussaan, hänen tallitoverinaan teen sen. Se on lähestymistapani, se ei ole juuri muuttunut.”

Taistelulle kuljettajien MM-sarjan kolmossijasta Bottas ei sen sijaan ole uhrannut ajatuksia. Hän on 35 pistettä edellä neljäntenä olevaa Pereziä.

”Rehellisesti sanottuna en edes tiedä pistetilannetta. Tiedän että olen kolmantena, mutta en tiedä eroja. En ajattele asiaa sillä tavalla. Yritän vain katsoa eteenpäin ja kerätä maksimipisteet tallille ja itselleni.”

Mexicon rata on perinteisesti ollut vahva Red Bullille, kun taas Mercedeksen moottori ei ole ollut aivan parhaimmillaan korkeassa ilmanalassa.

Verstappen ajoi radalla voittoon vuosina 2017 ja 2018, vaikka Red Bull ei noina vuosina ollut yleensä voittovireessä. Tänä vuonna Red Bullin yleistaso on paljon parempi, joten tallilta odotetaan tänä viikonloppuna paljon.

Bottas uskoo silti, että Mercedes voi haastaa kilpailijansa.

”On vaikea tietää, koska emme ole olleet täällä kahteen vuoteen. Renkaat ovat erilaiset, radan pinta on muuttunut, moottorit ovat erilaisia, autot ovat erilaisia. Yleensä tämä on ollut aika hyvä rata Red Bullille, eikä se ehkä ole suosinut meitä. Mutta olemme tehneet kovasti töitä oppiaksemme läksymme aiemmilta vuosilta. Luulen että tulee taas tasaista.”