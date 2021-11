Seuran mukaan sopimus purettiin yhteisen harkinnan pohjalta ja yhteisymmärryksessä.

Nousijajoukkue Helsinki Volley on hävinnyt lentopallon naisten Mestaruusliigassa kaikki kymmenen otteluaan.

Perjantaiaamuna seura tiedotti, että liigajoukkueen ja päävalmentaja Dirk Sauermannin tiet eroavat ”keskinäisen arvostuksen vallitessa”.

Tiedotteen mukaan sekä seura että Sauermann korostavat, että syynä työsuhteen päättymiseen eivät olleet ”urheilulliset tai ammatilliset seikat”.

”Yhteistyön päättymiseen johtaneet syyt pysyvät seuran ja Dirk Sauermannin välisenä asiana. Kumpikaan osapuoli ei kommentoi asiaa enempää”, tiedotteessa sanotaan.

Helsinki Volleyn emoseuran Naarasleijonat ry:n (Nale) puheenjohtaja Nora Isomäki sanoo tiedotteessa, että Sauermannin valmennustyötä on laajasti arvostettu.

”Dirk sai lyhyessä ajassa valtavan paljon aikaan joukkueen pelin kehittämisessä liigassa vaadittavalle tasolle. Vaikka kauden alku on ollut tappioiden sävyttämä, on koko valmennustiimillä ja joukkueella säilynyt realistinen ja myönteinen tunnelma. Sopimus on purettu yhteisen harkinnan pohjalta, molempia osapuolia kunnioittaen ja yhteisymmärryksessä”, Isomäki sanoo tiedotteessa.

Seura aikoo tiedottaa myöhemmin uudesta päävalmentajasta.

Saksalaissyntyinen Sauermann sanoo toivovansa seuralle ja joukkueelle kaikkea hyvää tulevaisuudessa

”Sain työskennellä monien upeiden ja omistautuneiden ihmisten sekä lahjakkaiden urheilijoiden kanssa. Olen siis luottavainen Helsinki Volleyn tulevaisuuteen Mestaruusliigassa.”

