Joensuu sanoo olevansa ”testien suhteen” ennätysvauhdissa ja pitää ulkopuolelta tulevia paineita hyvänä asiana.

hiihtäjä Jasmi Joensuu on merkinnyt neljää kisaa kalenteriinsa Pekingin olympialaisten kohdalle. Hymyilevä ja puhelias urheilija ei juttele kuitenkaan liian kovaan ääneen olympiakauden tavoitteistaan.

”Sprintti, perinteisen kymppi, pariviesti ja viesti”, 25-vuotias Joensuu kertoi viime viikon perjantaina Hiihtoliiton mediatapaamisessa Helsingissä.

”Nuo matkat on mietitty, että ne voisivat olla kisamatkat. Se naulautuu myöhemmin, mitä siellä hiihdän vai hiihdänkö mitään. Minulle on neljä hyvää matkaa, jos kaikki menee täydellisesti.”

Joensuu jättää vielä asioita arvuutteluiden varaan eikä pidä kisapaikkaa varmana. Viime kauden suoritusten perusteella paikka olympiajoukkueessa pitäisi olla selvä, mutta helmikuun kisoihin on aikaa vielä kolme kuukautta.

Hiihdon kotimainen kilpailukausi käynnistyy lauantaina Suomen cupin kilpailuilla Vuokatissa, joten näyttöjen antaminen kilpaladuilla alkaa jo nyt. Maailmancup käynnistyy marraskuun lopussa Rukalla.

”Nyt mennään testien suhteen ennätysvauhdissa ja aikataulussa, mutta kuuta ei tavoitella taivaalta. Olen tehnyt asioita sen eteen, että tulokset paranisivat. Olen kovasti luottavainen kauden alla, että kaikki sujuu hyvin.”

Joensuun nousu tuntemattomuudesta kotimaiselle huipulle ja kansainvälisen kärjen kintereille on tapahtunut niin yllättäen, että varovaisuuden ymmärtää. Asema ei ole vielä vakiintunut, mutta ainakin ulkopuolelta häneen kohdistuneet odotukset ovat koventuneet.

Viime kausi toi arvokasta kokemusta maailmancupin kiertämisestä ja arvokilpailuladuilta.

Oberstdorfin MM-laduille osui myös täysosuma, kun vahvat otteet ensimmäisissä aikuisten arvokilpailuissa toivat paikan 4x5 kilometrin viestijoukkueeseen. Joensuu selvisi hienosti avausosuudesta viestissä, joka huipentui pronssiriemuun.

Pekingin olympialaiset kisataan helmikuussa. Ne ovat Joensuun ensimmäiset. Kisapaikat ovat outoja muillekin, kun maailmancupia ei viime kaudella päästy kisaamaan Kiinassa.

”Ei kenelläkään ole enempää tietoa niistä laduista. Hyvä, että tulee uusia paikkoja.”

Uutta oli myös se, kun kausien välisenä aikana Joensuu pääsi ensimmäistä kertaa kunnolla mukaan maajoukkueen ulkomaanleirien makuun. Viime kauteen valmistautuminen oli kuitenkin poikkeuksellinen koronarajoituksien vuoksi.

”Viime vuonna olin jo mukana maajoukkueessa, mutta nyt on kunnolla päässyt mukaan. Olen päässyt uusiin paikkoihin leireille. Se on tuonut uutta motivaatiota treenaamiseen, kun on nähnyt uusia hienoja paikkoja. Maisemat ja kelit ovat olleet hienot, joten harjoituskausi on ollut upea.”

Denverin yliopistossa opiskellut ja hiihtänyt Joensuu ehdittiin tuomita jo menetetyksi lupaukseksi Suomessa, mutta kotimaahan paluun jälkeen hän yllätti sprintin SM-pronssilla talvella 2020.

Viime talven arvokilpailuoppien lisäksi hänellä on ässä hihassaan, kun olympialadut sijaitsevat noin 1 700 metriä meren pinnan yläpuolella.

”Pekingin kisakorkeus on oikeastaan sama, missä asuin neljä vuotta Denverissä. Kolmen leirin kokemuksien perusteella kroppa on toiminut hyvin. Sopeutumisen jälkeen olen päässyt tekemään kisanomaisia harjoituksia korkeuksissa.

Joensuu myöntää, että panokset ovat alkavalla kaudella aiempaa kovemmat.

”Luon itse odotuksia, mutta myös muidenkin osalta tulee paineita. Näen sen kaikin puolin hyvänä, koska se motivoi treenaamaan ja tekemään asiat kunnolla.”

Tarkkoja tavoitteitaan hän ei suostu silti paljastamaan.

”Tavoitteet ovat itsellä mielessä, mutta olen pitänyt sisälläni enkä ole kertonut kaikkea. En luo turhia paineita. Viestipaikka on edelleen tavoitteena, mutta meillä on tänä vuonna tosi kova joukkue. Kovia hiihtäjiä jää pihallekin. Sinne pitää päästä. Kisa kerrallaan ja sitten tulee mitä tulee.”

Mihin Joensuu on keväällä tyytyväinen?

”Jos keväällä vielä hymyilyttää yhtä paljon kuin nyt, niin sitten olen tyytyväinen. Eiköhän tuloskin ole sitten ollut sen mukainen”, Rovaniemellä asuva hiihtäjä myhäili.