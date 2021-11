Peng Shuain kirjoituksia on yritetty palauttaa, mutta ne on samantien poistettu uudestaan.

Kiinalainen huipputennispelaaja Peng Shuai syytti pari päivää sitten Kiinan entistä varapääministeriä Zhang Gaolia seksuaalisesta ahdistelusta. Nyt Peng on kadonnut, kertoo Ruotsin yleisradioyhtiö SVT.

Peng, 35, esitti syytöksensä viestipalvelu Weibossa. Viestissään hän kertoi, miten hänellä oli epäsäännöllisesti jatkunut suhde Zhang Gaolin, 75, kanssa. Suhdetta edelsi kuitenkin syytöksen mukaan seksuaalinen hyväksikäyttö.

Pengin mukaan Zhang hyökkäsi hänen kimppuunsa, kun hänet oli kutsuttu pelaamaan tennistä Zhangin ja tämän vaimon kanssa.

”En suostunut siihen sinä päivänä, itkin koko ajan”, Peng kirjoitti.

Kirjoitus ehti olla Weibossa noin 20 minuuttia, kunnes se poistettiin. Myös hänen muita tuoreempia kirjoituksia on poistettu. Jäljelle on jäänyt yli vuoden ikäisiä kirjoituksia.

Ja nyt myös Peng itse on kadonnut. SVT:n mukaan kukaan ei ole kuullut hänestä tai nähnyt häntä.

SVT:n Aasian kirjeenvaihtaja Ulrika Bergsten sanoo, että tapauksella on ollut suuri vaikutus Kiinassa. Bergstenin mukaan Pengin kirjoituksia on pyritty palauttamaan eri tavoilla miljoonia kertoja ja joka kerta ne on poistettu uudestaan.

”Väitetään, että edes sanaa ’tennis’ ei pysty enää hakemaan sosiaalisesta mediasta”, Bergsten sanoi.

Peng Shuai oli naisten nelinpelin maailmanlistan ykkösenä vuonna 2014. Hän ei ole pelannut huipputasolla vuoden 2020 jälkeen.

