Välikohtaus sattui lennolla Belgiaan. Seura selvittää lentoyhtiön ja viranomaisten kanssa rasistiseen käytökseen syyllistyneiden matkustajien henkilöllisyyksiä.

Jalkapallon Englannin Valioliigassa pelaava West Ham United on järkyttynyt joidenkin kannattajiensa käytöksestä lennolla Belgiaan, brittilehti The Guardian uutisoi.

West Ham pelasi torstaina Eurooppa-liigan lohkovaiheen vieraspelin Genkissä, ja osa kannattajista lauloi loukkaavaa laulua lento­koneeseen nousseelle juutalaismiehelle.

Sosiaaliseen mediaan ladattu video näyttää, kuinka juutalaismies kävelee koneen käytävää pitkin ja kannattajat laulavat anti­semitististä eli juutalaisvastaista laulua.

Matkapuhelimella kuvattu video kääntyy koneen matkustamossa, kun mies kulkee ohi. Samalla video paljastaa joidenkin pilkkalaulua laulavien henkilöiden kasvot.

”West Ham United on järkyttynyt videon sisällöstä ja tuomitsee asiaan liittyvien henkilöiden käytöksen. Seura on yhteydessä lentoyhtiöön ja viranomaisiin tunnistaakseen asianosaiset”, West Hamin tiedottaja sanoo The Guardianin mukaan.

”Meillä on nollatoleranssi kaikenlaista syrjintää kohtaan, ja kaikille tunnistetuille henkilöille tullaan antamaan määrittelemättömän mittainen porttikielto katsomoon.”

West Ham ja Genk pelasivat Belgiassa 2–2-tasapelin.