Nykyaikaisen viisiottelun suomalaistähti Laura Salminen vastustaa kansainvälisten kilpakumppaniensa tavoin suunnitelmia ratsastuksen korvaamisesta toisella lajilla.

”Jos viisiottelusta lähtisi ratsastus pois, niin se on sama kuin ratsuväeltä otettaisiin hevoset pois. Hevosta ei pysty korvaamaan millään muulla”, hän sanoo HS:lle.

”Se on mielestäni lajin tuho, jos siitä eläin otetaan pois.”

Brittilehti The Guardian kertoi tiistaina useista lähteistä saamiensa tietojen perusteella, että pyöräily on korvaamassa ratsastuksen. Lehden mukaan lajin kattojärjestö Union Internationale de Pentathlon Moderne (UIPM) on jo äänestänyt asiasta salaisesti.

UIPM ilmoitti kaksi päivää myöhemmin, että ratsastus on jäämässä pois nykyaikaisesta viisiottelusta Pariisin olympialaisten 2024 jälkeen.

”Olen tosi iloinen, että ratsastus säilyy ainakin Pariisiin asti, ja voi olla, että myös siitä eteenpäin. Eivät nämä vielä ole mitenkään lukkoon lyötyjä juttuja”, Salminen sanoo.

34-vuotias Salminen kertoo urheilijoiden puolustavan voimakkaasti lajiaan.

Urheilusivusto Inside the Gamesin uutinen vahvistaa näkemyksen. Peräti 667 urheilijaa vaatii UIPM:n puheenjohtajan Klaus Schormannin sekä järjestön hallituksen eroa.

”Ei se ole mikään viisiottelu enää, jos siitä ratsastuksen poistaa. Se on sitten joku ihan muu laji”, Salminen sanoo.

Hän on ehtinyt kokea urallaan niin vaarallisen näköisen kaatumisen hevosen selästä kuin ratsastusosuuksien voittoja kansainvälisillä näyttämöillä, kuten EM-kisoissa.

Nykyaikaisen viisiottelun kilpailijat saavat hevoset käyttöönsä arpomalla, koska 1800-luvun ratsuväen sotilaillakaan ei ollut mahdollisuutta valikoida hevostaan.

”Tämä on yksi maailman haastavimmista lajeista. Se kuuluu lajin luonteeseen”, Salminen kertoo.

Laura Salminen ja hänen valmentajaisänsä Veikko Salminen kuvattuna kotonaan Östersundomissa alkuvuodesta 2020.

Kilpailijat saavat tutustua hevoseen vain 20 minuutin ajan. Salmisen mukaan aika on sopiva.

”Se säilyy haastavana, mutta kyllä siinä ehtii aika paljon tekemään huomioita, minkälainen se hevonen on”, hän lisää.

Hevosten kohtelu nosti Tokion olympialaisissa globaalin kohun. Saksalainen Annika Schleu löi Saint Boy -nimistä hevosta useita kertoja raipalla, koska hevonen kieltäytyi hyppäämästä estettä.

Valmentaja Kim Raisner löi tämän jälkeen hevosta nyrkillään.

Annika Schleun menestystoiveet kariutuivat olympialaisissa, kun hevonen Saint Boy kieltäytyi hyppäämästä esteratsastuksessa

UIPM linjasi tuoreeltaan kohun jälkeen, että ratsastus on erottamaton osa lajia. Vaadittaisiinko ratsastuksen korvaamista toisella lajilla ilman olympiakohua?

”Ihmettelen sitä, miten viisiottelun ratsastus saadaan aina olympialaisissa näyttämään tuolta kuin se näyttää”, Salminen aloittaa vastauksensa.

”Olen kiertänyt 20 vuotta kansainvälisiä kilpailuja maailmancupeissa, EM-kisoissa, MM-kisoissa, enkä ole nähnyt tällaisia juttuja, mitä olympialaisissa tapahtuu.”

Salmisen mukaan vikaa pitää etsiä muualtakin kuin urheilijoista. Hänen mukaansa on pystyttävä laskemaan 1+1 ja huomattava isot puutteet järjestelyissä.

”Hevoset eivät ole ehkä olleet sellaisia, mitkä soveltuvat viisiottelun ratsastukseen. Ja esimerkiksi Tokiossa sama hevonen joutui menemään kuumissa olosuhteissa aivan pienellä tauolla kaksi rundia peräkkäin.”

Saint Boy oli Tokiossa myös Venäjän olympiaurheilijoita edustaneen Gulnaz Gubaydullinan ratsuna. Myös Gubaydullina epäonnistui ratsastus­osuudessaan.

”Annika Schleu on loistava ratsastaja. Hän osaa homman, eikä kukaan ajattele, minkälainen shokki hänen ympärilleen rakennettiin”, Salminen sanoo.

”Hänelle oli tulossa lähestulkoon varma olympiakulta. Hän oli miekkaillut elämänsä miekkailun, johti aivan valtavasti kisaa ja sai sitten hevosen, jolla homma ei ollut mahdollista suorittaa.”

Laura Salminen edistää palautumistaan kotinsa takapihalle tehdyssä lammessa. Kuva vuodelta 2020.

Laura Salmisen valmentajaisä, kolmet olympialaiset käynyt ja Münchenissä 1972 joukkuepronssia saavuttanut Veikko Salminen, on samoilla linjoilla.

Vertailukohdan hän kaivaa formulamaailmasta: ”Jos Mersulla ajava Lewis Hamilton pannaan Williamsin rattiin, niin sitä on turha odottaa palkintopallille.”

”Jos olympiakisoihin tuodaan hevonen, joka ei kuulu sinne, se menee ratsastajan piikkiin, mutta suoraan sanottuna hevosmateriaali oli heikko.”

Myös Veikko Salminen muistutti hevosen vähäisestä lepoajasta sekä henkilökohtaisen MM-kullan urallaan voittaneen venäläisratsastajan epäonnistumisesta.

”Tuntuu väärältä, että kaksi loistavaa ratsastajaa saa nolla pinnaa tällaisessa kisassa.”

"Olen nähnyt kymmeniä Annika Schleun ratsastuksia. Jos ihminen on Saksan armeijassa työssä, ja Saksa on vielä hevosmaa, se on täydellinen ammattilainen.”

Nykyaikainen viisiottelu koostuu tällä hetkellä kalpamiekkailusta, ilmapistooli­ammunnasta, vapaauinnista, esteratsastuksesta ja maastojuoksusta. Lajeista ammunta ja maastojuoksu suoritetaan yhdistettynä juoksuammuntana.

Laura Salminen harjoittelee isänsä valmennuksessa neljää lajia. Ratsastuksessa hänen valmentajansa on Kurt Lindeman.

”Ratsastus on laji, jossa minulla on ollut paljon tehoviikkoja, kun ratsastetaan kaksikin hevosta päivässä”, Laura Salminen kertoo.

Salminen lisää elävänsä nyt erilaista syksyä ja eräänlaista murrosvaihetta elämässään. Hän kertoo muuttaneensa juuri Helsinki Olympic Training Centeriin. Harjoittelu uutta kautta varten on käynnistynyt lähinnä uinnin ja juoksun kuntopuolen jutuilla.

Ratsastus tulee mukaan myöhemmin. Salminen pyrkii ratsastamaan mahdollisimman erilaisilla hevosilla tottuakseen erilaisiin luonteisiin ja toimintatapoihin.

”Se on yksi osa tätä hienoa ritarillista lajia, jonka paroni Pierre de Coubertin on kehittänyt mittaamaan 1800-luvun ratsuväen sotilaiden taitoja”, hän sanoo.

Lajissa kilpailevat urheilijat ovat Salmisen mukaan halukkaita ratsastamaan myös haastavilla hevosilla.

”Vaikka tämä välillä koettelee meitä viisiottelijoita ja sieltä voi tulla vaikeakin hevonen, viisiottelijat ovat valmiita siihen ja haluavat lajin pysyvän viisiottelussa.”

”Se on lajin luonteen mukaista.”

