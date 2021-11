Monet poisjäännit nostivat Emil Ruusuvuoren suoraan pääsarjaan ilman villiä korttia.

Tukholma

Tenniksenpelaaja Otto Virtanen katselee Kuninkaallisessa tennishallissa käytävää Stockholm Openin karsintaottelua. Keskuskentän katsomo on korkeintaan puoliksi täynnä.

Virtasella, 20, on yllään tennisvarusteet ja hän on valmiudessa pelata. Ainoa ongelma on, ettei Virtasella ole paikkaa karsintoihin. Hän jäi ensimmäisenä pelaajana ulos kaaviosta.

Jos karsintoihin olisi auennut yksikin paikka lisää, olisi se tullut Virtaselle.

Tänä viikonloppuna Virtasella olisi ollut varma sisäänpääsy Bratislavan haastajaturnauksen karsintoihin. Hän päätti riskeerata ja valita perinteisen Stockholm Openin karsinnat.

Tukholmassa pelataan ATP-kiertuetta, Slovakiassa porrasta alemmalla tasolla.

Virtanen sai perjantaina tietää noin kello 14, että hän olisi kahden paikan päässä karsintoihin pääsystä. Aikaa lentokentälle lähtöön oli vain noin puolitoista tuntia.

”Katsoin, että näyttää hyvältä”, Virtanen sanoo Tukholmassa. Hänen piti olla paikan päällä ilmoittautumassa samana iltana.

Stockholm Openiin oli tullut paljon peruutuksia. Kärkeen sijoitettu Saksan Alexander Zverev jättäytyi pois menestyttyään Pariisin mastersissa. Samoin teki Puolan Hubert Hurkacz. Myös norjalainen vetonaula Casper Ruud jätti Stockholm Openin väliin.

Pääsarjaan avautui uusi paikkoja, jotka nostivat Emil Ruusuvuoren suoraan mukaan ilman villiä korttia. Myös karsintaan avautui paikkoja, mutta tuli myös muutama pelaaja Virtasen edelle.

Ruusuvuori olisi saanut villin kortin, mutta nyt se annettiin Leo Borgille, tennislegenda Björn Borgin pojalle.

Karsintakaavion tilanne muuttui lauantaiaamuun tultaessa. Virtanen olikin kahdeksan pelaajaa ulkona karsinnasta, mutta sekin jono eteni. Ei kuitenkaan tarpeeksi.

Hallittu riski muuttui tutustumiskäynniksi Kuninkaallisessa tennishallissa. Tunnelma on tuttu, kun Virtanen on joskus pikkupoikana ollut isänsä Pasin kanssa paikan päällä.

”Isommat pisteet ja isompi kisa. Näitä mahdollisuuksia ei tule joka kerta. Haastajatason pelaajia karsinnassa näyttää olevan”, Virtanen sanoo.

Virtanen on noussut ATP-listalla 360:nneksi. Se tarkoittaa, että hänelle aukeaa paikkoja haastajatason karsintoihin, mutta Tukholmaan hän lähti hakemaan jotain isompaa.

Nousukäyrä on ollut erittäin lupaava. Vuoden alussa Virtasen ATP-rankkaus oli 611 ja tähän päivään mennessä se on noussut yli 250 sijaa.

Intiaa vastaan pelatussa Davis Cup -maaottelussa Virtanen otti hienon voiton, kun hän kukisti Prajnesh Gunneswaranin, maan ykköspelaajan.

”Peli on tuntunut hyvältä Davis Cupin jälkeen.”

Heti seuraavalla viikolla napsahti alimman tason (ITF) turnausvoitto Jönköpingissä Ruotsissa viiden hyvän ottelun jälkeen.

Tukholmassa Virtanen veti lauantainaamuna tennisharjoitukset, kävi salilla kohentamassa fysiikkapuolta, söi lounaan ja jatkoi odottamista.

”Avasi ainakin silmiä jonkin verran. Se kertoisi jotain, jos omalla rankingilla pääsisi sisään turnaukseen. Kyllä mä tämän vielä joskus pelaan, jos mahdollista.”

Siihen kysymykseen, onko peli kehittynyt syyskuusta tähän päivään, Virtanen sanoo, olevan mahdotonta tietää tarkasti.

”En tiedä, onko mikään muuttunut. Tuntuu, että syöttö on saanut lisää puhtia mutta se kaikki voi olla ihan vaan päässä. Kaikki tuntuu helpommalta, kun Davis Cup toi niin paljon hyvää fiilistä.”

Virtanen korostaa, että melkein kaikki lyövät palloa samalla tavalla. ATP-tason pelaajat tekevät enemmän oikeita ratkaisuja – ja ovat kärsivällisiä.

”Kuka tekee oikeat lyöntivalinnat”, Virtanen sanoo kysyen.

Lyöntivalinnoilla on valtava merkitys, vaikka äkkiseltään peli saattaisi näyttää pelkältä tykitykseltä puolelta toiselle.

Turnaukseen Virtanen ei päässyt, ja Bratislavankin karsinnat menivät. Tilalle tuli harjoitusviikko Helsingissä ennen Talin haastajakisaa, joka alkaa marraskuun puolivälissä.

”Voi olla hyväkin. Ei tarvitse mennä eri alustoille.”

Mielellään Virtanen olisi pelannut Tukholmassakin, mutta nyt uhkapeli ei onnistunut. Kovin pettynytkään hän ei osaa olla.

”Näitä tilanteita tulee jokaiselle aina silloin tällöin.”

Stockholm Openin ATP 250 -turnauksen pääsarja käynnistyy sunnuntaina. Emil Ruusuvuori pelaa aikaisintaan maanantaina.