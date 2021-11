Shanghaissa on tarkoitus ajaa F1-osakilpailu seuraavan kerran vuonna 2023.

Formula 1 on jatkanut Kiinan osakilpailun kanssa sopimusta vuoteen 2025 asti. Tosin ensi vuonna Kiinassa ei ajeta ollenkaan, mutta mahdollisesti vuonna 2023 on tarkoitus kisata Shanghaissa.

Shanghaissa ajettiin ensimmäisen kerran vuonna 2004, mutta koronapandemian takia siellä ei ole ajettu vuoden 2019 jälkeen. Tiukkojen matkustusrajoitusten vuoksi ensi vuosikin jää väliin.

Formula 1:n tiedotteessa ei suoraan sanota, että vuonna 2023 Kiinassa ajetaan, mutta se on tavoitteena.

”Samalla kun olemme pettyneitä, että emme pysty sisällyttämään Kiinaa vuoden 2022 kisakalenteriin pandemiatilanteen takia, Kiina palautetaan kalenteriin heti kun olosuhteet sallivat”, toteaa F1:n toimitusjohtaja Stefano Domenicali tiedotteessa.

Autosportin mukaan Aasia on yhä tärkeä markkina F1-talleille ja sponsoreille, vaikka F1 on viime aikoina keskittynyt kasvattamaan läsnäoloaan Yhdysvalloissa. Austin osakilpailun lisäksi ensi vuonna ajetaan myös Miamissa, ja huhuja on ollut Las Vegasin osakilpailusta tulevina vuosina.

Lisäksi Kiina saattaa saada ensimmäisen F1-kuljettajan, jos Valtteri Bottaksen tallikaveriksi Alfa Romeo -talliin valitaan Guanyu Zhou. Alfa Romeo on lupaillut ratkaisua aivan lähipäivinä.

F1 julkisti jokin aika sitten ensi vuoden 23 osakilpailun kisakalenterin eikä ole halukas lisäämään kilpailujen määrää tästä suuremmaksi. Toisin sanoen Kiinan paluu pudottaa vuoden 2023 kisakalenterista jonkin osakilpailun pois.

Yksi vaihtoehto on Singapore, jonka sopimus on päättyy ensi kauden jälkeen. Singaporessakaan ei ole ajettu koronapandemian aikana.

Kun Kiinassa ajettiin edellisen kerran eli vuonna 2019, Mercedes-tallin Lewis Hamilton voitti ja tallikaveri Valtteri Bottas oli toinen. Alfa Romeon ja lukuisten kiinalaisten F1-fanien ykkössuosikki Kimi Räikkönen sijoittui yhdeksänneksi. Bottas oli aika-ajojen nopein.