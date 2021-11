Helmikuisista kisoista voi tulla ympäristökuormaltaan kaikkien aikojen kestämättömimmät olympialaiset.

Yanqingin alppihiihtokeskuksessa on lunta vain rinteissä, eikä sekään ole luonnonlunta. Brittilehti The Guardian kertoo, että Pekingin talviolympialaisten tekolumen valmistukseen vaaditaan yli 200 miljoonaa litraa vettä. Kuva helmikuun 2021 mediakierrokselta.

Peking nousee helmikuussa ensimmäiseksi sekä kesä- että talviolympialaiset isännöineeksi kaupungiksi, mutta ympäristö maksaa siitä kovan hinnan.

Kisapaikat sijaitsevat Kiinan pääkaupungin lisäksi Yanqingissa ja Zhangjiakoussa. Vuorilla kilpaillaan muun muassa alppilajeissa, hiihdoissa ja kelkkailussa.

Kisoista puuttuu kuitenkin keskeisesti talviolympialaisiin kuuluva elementti eli lumi. Brittilehti The Guardian kertoo tulevien kisojen olevan ympäristölle kestämättömät.

Yanqingin alppihiihtokeskuksessa satoi tämän vuoden tammi–maaliskuussa vähemmän lunta kuin Lontoossa, Pariisissa tai Madridissa, The Guardian kertoo viitaten World Weather Online -sääpalvelun tarjoamaan dataan.

Jo aiemmin julki tulleiden tietojen mukaan alppihiihdon kisapaikkoja on rakennettu luonnonsuojelu­alueelle. Nyt The Guardian kertoo laskelmista, joiden mukaan kisojen lumentekoon tarvitaan 49 miljoonaa gallonaa eli lähes 223 miljoonaa litraa vettä.

”Nämä voivat olla kaikkien aikojen kestämättömimmät talviolympialaiset”, Strasbourgin yliopiston professori ja maantieteilijä Carmen de Jong sanoo lehdelle.

”Vuorilla ei käytännössä ole lainkaan luonnonlunta.”

Tekolumi tuhlaa vettä ja energiaa, mutta sillä on muitakin ympäristövaikutuksia. De Jong kertoo sen vahingoittavan maaperää ja aiheuttavan eroosiota.

Peking valittiin talvikisojen isäntäkaupungiksi heinäkuussa 2015. Aiemmin samana vuonna Kansainvälisen olympiakomitean (KOK) virkamiehet varoittivat olosuhteista.

”Heillä on minimaalisen vähän lumisateita. Kisoissa he luottaisivat täysin tekolumeen”, virkamiehet sanoivat The Guardianin mukaan.

Peking myönsi myös kisahakemuksessaan, että sillä on niukat vesivarat. Järjestäjät kuitenkin lupasivat varastoitujen valumavesien ja vesialtaiden riittävän lumentekoon.

”Tämä on talvilajien näyteikkuna, ja on poikkeuksellista isännöidä se paikassa, joka on riippuvainen tekolumesta”, Britannian hallituksen kestävän liiketoiminnan neuvoston jäsen sekä Responsible Travel -yhtiön toimitusjohtaja Justin Francis kertoo.

Pekingin olympialaisten ja paralympialaisten järjestelykomitea ei vastannut The Guardianin yhteydenottopyyntöön.