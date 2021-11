”Iso edistysaskel”, kommentoi Euroopan-kiertueen suomalaisten ykköspelaaja Sanna Nuutinen.

Sanna Nuutinen pelaa kahdessa Saudi-Arabiassa pelattavassa Euroopan-kiertueen turnauksessa. Kuva on kesäkuulta Turusta.

Saudi-Arabia salli golfin ammattilaisnaisten pelata hameissa tai shortseissa, kun naisten Euroopan-kiertue pelaa maassa kaksi turnausta. Aiemmin maassa on vaadittu olkapäät ja polvet peittävät asut.

”Iso edistysaskel”, kommentoi Euroopan-kiertueen suomalaisten ykköspelaaja Sanna Nuutinen.

Nuutinen viihtyi Royal Greensin kentällä ja jakoi yhdeksännen sijan yhteistuloksella 278 (–10). Nuutinen kertoi kierrostulosten vaihdelleen osin tuulen takia, sillä aamukierroksilla oli tyyntä, mutta iltapäivisin nousi tuuli.

”Lyöminen on ollut vahvuuteni tälläkin viikolla. Puttia on mahdollisuus parantaa, mutta eiköhän reikä osu pallon tielle ensi viikolla, kun griineihin on päässyt tutustumaan jo viikon verran”, Nuutinen sanoi ja arveli nukkuvansa putterin kanssa.

Kiertue jatkaa samalla kentällä keskiviikosta perjantaihin.