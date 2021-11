VantAALAISET urheiluseurat sanovat tarvitsevansa aikaisia, jopa koulun kanssa päällekkäin meneviä iltapäivävuoroja kipeästi, jotta toiminta saadaan järjestymään.

Seurojen iltapäiväharjoitukset nousivat keskusteluun viime viikolla, kun Vantaalla täsmennettiin ohjeistusta, joka koskee poissaoloja opetuksesta.

Syynä oli se, että vantaalaisten rehtorien mukaan poissa­olopyyntöjen määrä harrastusten takia alkoi karata käsistä.

HS teki soittokierroksen vantaalaisiin seuroihin. Useasta kerrottiin, että aikaisia iltapäivävuoroja on tällä hetkellä pakko käyttää, jotta harrastaminen saadaan kaupungissa ylipäätään onnistumaan.

Erityisen vaikea tilanne on tällä hetkellä jääurheilussa. Vantaalla on käytössä ainoastaan neljä jäähallikaukaloa, joista yksi Myyrmäessä sijaitseva on ollut syksyllä poissa käytöstä.

”Jääurheiluseurojen näkökulmasta on erittäin tärkeää, että harjoituksia voidaan järjestää jo iltapäivästä alkaen”, sanoo Etelä-Vantaan Urheilijoiden toiminnanjohtaja Miia Murole. Hän kommentoi tilannetta tekstiviestitse.

”Jääresurssit ovat Vantaalla valtakunnan mittakaavassa pienimmät asukasta kohden. Jos aikaikkuna seuratoiminnan järjestämiseen kapenee, jääurheiluseurat joutuvat yksin­kertaisesti supistamaan toimintaansa.”

Samansuuntaista viestiä kuuluu myös Etelä-Vantaan Taito­luistelijoiden toiminnan­johtajalta Laura Junttilalta. Hän muistuttaa, että parhaan harrastusajan jäätä ei ole tarjolla kuin muutama tunti päivässä kaukaloa kohden.

Muutamana päivänä viikossa jäävuorot joudutaan aloittamaan jo kahdelta iltapäivällä, jolloin koulut saattavat olla vielä kesken.

”Emme pakota ketään pyytämään vapaata, mutta haluamme tarjota ryhmille harrastuksen vaatimat jääajat. Nykytilanteessa joudumme aloittamaan joinain päivinä kello 14, jotta se onnistuu.”

Koulun aikataulujen kanssa ei mennä ehdoin tahdoin päällekkäin, sanoo Vantaan Jalkapalloseuran urheilutoimenjohtaja Sebastian Söderholm.

Urheilutoimenjohtaja Sebastian Söderholm Vantaan Jalkapalloseurasta (VJS) sanoo, että tilanteessa on valoa tunnelin päässä verrattuna ensimmäisiin aiheesta tulleisiin viesteihin.

Niiden perusteella seurassa ehdittiin pelätä, että lupia harrastuspoissaoloihin ei myönnetä millään perusteella.

Myös Söderholm muistuttaa, että kaikkia harjoituksia ei saa ajoitettua ihanteelliseen kellonaikaan, noin kello 17:stä kello 20:een.

VJS:n käytössä yksi oma halli ja yksi oma kenttä, joiden lisäksi seura saa muutamasta paikasta käyttöönsä kaupungin vuoroja noin yhtä kenttää vastaavan tuntimäärän verran.

”Yritämme huomioida kouluaikataulut emmekä ehdoin tahdoin mene päällekkäin. Yksi haaste on se, että pelaajat ovat monessa eri koulussa, sillä Vantaalla ei ole liikunta­painotteista koulua, mikä tekisi asian järjestämisestä helpompaa. Eri kouluissa oppilaat pääsevät eri päivinä aiemmin.”

Ideaalitilanteena yläkouluikäisille Söderholm pitäisi rytmiä, jossa koulua seuraa harrastus ja harrastusta iltavapaa.

”Jos koulua on kahdeksan ja neljän välillä vaihtelevasti eri päivinä ja eri kouluissa, iltatunnit loppuvat kesken, että voidaan pyörittää 1 500 pelaajan seuraa.”

Söderholmin mukaan yhteistyö on tähän asti sujunut hyvin ja seura vaatii oppilailta rästitöiden hoitamista.

”Jos niitä laiminlyödään, emme voi seistä poissaolopyyntöjen takana.”

Kaikissa seuroissa tilannetta ei tunnisteta yhtä vahvasti. HS:n tavoittamista seuroista salibandyn erikoisseura SB Vantaa ja jalkapallon Tikkurilan Palloseura (TiPS) eivät nähneet, että poissaoloille olisi tarvetta.

”Meillä ensimmäiset treenit alkavat neljän aikaan ja on katsottu, että harjoittelevalla ikäluokalla ei siihen aikaan ole koulua”, sanoo TiPSin toiminnanjohtaja Miika Mendolin.

” Muissa kaupungeissa poissaolotarpeet eivät näytä yhtä suurilta kuin Vantaalla.

SB Vantaan toiminnanjohtaja Jukka Welin toteaa, että poissaoloihin on ollut yksittäisiä tarpeita, koska seura on ollut mukana Salibandyliiton Maajoukkuetie-toiminnassa, jonka yhteydessä lupaavimpia pelaajia on käynyt leireillä Eerikkilän urheiluopistolla. Säännöllistä poissaoloa koulusta ei SB Vantaan toiminta vaadi, Welin sanoo.

”Normaalia arkitoimintaa varten ei tarvitse ottaa vapaata.”

Helsingin perusopetusjohtaja Outi Salo sanoo, ettei ainakaan hänelle asti ole tullut tietoa, että harrastuksiin liittyviä poissaolopyyntöjä olisi paljon. Samoin Tampereen perusopetusjohtaja Kristiina Järvelä kertoo, ettei poissaolopyyntöjä ole kertynyt kaupungissa ongelmaksi asti.

Espoon suomenkielisen perusopetuksen johtaja Juha Nurmi sanoo tunnistavansa ilmiön mutta ei osaa ottaa kantaa sen laajuuteen.

”Asia toimii niin, että huoltajan tulee hakea oppilaalle kirjallisesti lupaa olla poissa työjärjestyksen mukaiselta tunnilta. Lisäksi pitää varmistaa, että oppilas etenee tavoitteiden mukaisesti”, Nurmi sanoo.

”Lupaa ei anneta, jos tavoitteet eivät täyty. Ei ole automaatti, että näitä myönnetään. Lähtökohtaisesti ei anneta säännöllistä lupaa vaan aina tapauskohtaisesti.”

Vantaan liikunnan palvelualueen liikuntajohtaja Veli-Matti Kallislahti sanoo tunnistavansa kaupungin vähäiset resurssit jääurheilun puolella. Vantaan jää­halli­kaukaloiden määrä tarkoittaa, että käytössä on yksi kaukalo noin 55 000:ta asukasta kohden, kun kaikki neljä ovat käytössä.

”Jäänkäytössä Vantaalla on ahdas tilanne, joka koskee kaikkia jäänkäyttäjiä. Jos halutaan nostaa tuntimääriä, jostain aikataulun pitää joustaa.”

Helpotusta ei ole tulossa lähivuosina. Yksityisen rahoituksen hankkeita on alkuvaiheissa. Esimerkiksi Elmon urheilupuistoon saattaa tulla jäähalli, mutta rakentaminen on yhteydessä uima­halli­hankkeeseen. Se aloitetaan vuonna 2023, ja valmista tulee aikaisintaan vuonna 2025.

Kallislahti sanoo, että liikunnan palvelualue tukee perusopetuksen näkemystä opetuksen ensisijaisuudesta.

”Ehkä tietynlainen arvojärjestysten pohdinta olisi hyvä tehdä. Olosuhdepula on, se on ilmiselvää. Toisessa päässä linjausten taustalla on lasten paras ja jatko-opiskelu­mahdollisuudet, ehkä koulumenestyskin. Seisomme perusopetuksen linjauksen takana: tuon ikäisillä lapsilla koulunkäynnin pitää olla ykkösasia.”

” ”Isoimmissa kouluissa oppitunneista koostuu noin 1 600 tunnin palapeli, joka pitää saada kello 8:n ja 16:n väliin.”

Vantaan perusopetuksen johtaja Ilkka Kalo kertoo, että koulut saavat päättää koulu­päivien alkamis- ja päättymisajastaan itsenäisesti ja yksittäisen koulupäivän pituus saa olla enintään seitsemän tuntia. Siksi koulujen välillä on eroja koulun alkamisessa ja päättymisessä.

”Isoimmissa kouluissa oppitunneista koostuu noin 1 600 tunnin palapeli, joka pitää saada kello 8:n ja 16:n väliin. Sen tekeminen ei ole mahdollista niin, että kaikkialla Vantaalla koulu loppuisi samaan aikaan.”

Vantaalla opiskelee noin 800 Urhea-oppilasta. Heille on sijoitettu lukujärjestykseen harjoitusmahdollisuudet tiistaiaamuisin ja keskiviikkoiltapäivisin. Liikuntapainotteisiin kouluihin kaupungissa ei ole haluttu turvautua, jotta oppilaat voivat opiskella lähikouluissaan.

Kalo sanoo, että aiemmin kritiikkiä järjestelmää kohtaan ei ole kuulunut yhtä yhteydenottoa lukuun ottamatta.

”Mieluummin näin kuin 1–3 liikunta­painotteista koulua ja pitkät koulu­matkat.”

Kalon mukaan harrastuspoissaolojen tarve ei ole kaupungissa laajamittainen ongelma. Aloite asian selkeyttämiseksi tuli muutamalta koululta.

”Käsitykseni mukaan meillä on monta sataa tyytyväistä Urhea-opiskelijaa. Voi olla yksittäisiä tilanteita, joissa on hankaluutta.”