Harva jalkapalloseura maailmassa on yhtä vaativa paikka valmentajalle kuin FC Barcelona.

Voit voittaa mestaruuden, kaksi tai kolmekin, mutta Barcelonassa jos jossain on mahdollista ”voittaa väärin”. Eikä nyt puhuta sääntöjen rikkomisesta vaan täysin laillisista keinoista voittaa jalkapallo-otteluita, kuten erilaisista pelityyleistä.

Voittiko Barcelonan hyökkääjä maalipörssin puskemalla 20 maalia? Väärin voitettu.

Oliko tuo hyökkääjä ja häntä koko kauden ruokkineet pelaajat kaiken lisäksi muista seuroista hankittuja palkkasotureita? Väärin voitettu.

Tapa, jolla mestaruudet tulevat, on Barcelonassa aivan yhtä tärkeä kuin pokaalit itsessään. Toki ensimmäinen askel olisi ylipäätään voittaa jotain – sekään ei ole Barcelonassa nykyään aivan sanottua.

Kuka sitten sopisi näihin äärimmäisen haastaviin olosuhteisiin, siis paitsi voittamaan mestaruuksia myös peluuttamaan jalkapalloa, joka uppoaa kannattajiin?

” ”Minulle kaikkein kallisarvoisin asia jalkapallossa on pitää palloa.”

Barcelonan kannattajille kelpaa vain paras. Faneja oli saapunut runsain joukoin Xavin julkistusseremoniaan.

Kuka palauttaisi Camp Noulle tiki-taka-pelityylin, lyhytsyöttöpelin, jossa pallonhallinta on viety äärimmäisyyksiin?

Kuka osoittaisi luottamuksensa seuran omiin kasvatteihin ja antaisi legendaarisen La Masia -akatemian pelaajien nousta seuran kantaviksi voimiksi?

Barcelona uskoo nyt löytäneensä ratkaisun. Se ratkaisu on Xavi Hernández, mies, johon koko seuran kulttuuri henkilöityy.

Xavi, 41, on seuran oma kasvatti ja synonyymi pallonhallinnalle. Hän toimi joukkueen keskikentän kapellimestarina 17 vuotta tehden käytännössä vain yhtä asiaa – mutta paremmin kuin kukaan muu maailmassa.

Hän otti pallon vastaan ja syötti sen eteenpäin. Kosketuksia oli vähän, mutta ne hipoivat täydellisyyttä.

Ei ole yllätys, että valmentajaksi siirryttyään Xavi alkoi iskostaa samaa periaatetta myös omiin pelaajiinsa.

”Minulle kaikkein kallisarvoisin asia jalkapallossa on pitää palloa. Niin minun joukkueeni on tehtävä. Kärsin ilman palloa. Kärsin siitä jo peliurallani ja nyt valmentajana vielä enemmän. Pallonhallinta on minulle pakkomielle”, Xavi kertoi The Coaches’ Voice -Youtube-kanavalla lokakuussa.

Kentän laidalla Xavin aivot raksuttavat ja kädet käyvät.

Xavin debyytti valmentajana osoitti, mitä pakkomielle saa parhaimmillaan aikaan. Kun espanjalainen siirtyi Qatarin pääsarjassa pelaavan Al-Saddin valmentajaksi vuonna 2019, joukkue kahmi kahden ensimmäisten kauden aikana kuusi pokaalia.

Dohan kaupungista kotoisin oleva suurseura muuttui hetkessä köyhän miehen Barcelonaksi, vaikkei joukkueessa varsinaisesti ole rahasta puutetta. Pallo ja miehet liikkuivat, ja Xavi myhäili kentän laidalla tyytyväisenä.

Al-Sadd ei ole hävinnyt kotimaansa kentillä kokonaiseen vuoteen: 33 ottelusta se on voittanut 30 ja pelannut kolme kertaa tasan. Ainoat tappiot ovat tulleet Aasian Mestarien liigassa.

On toki muistettava, että Qatarin liiga ei lukeudu millään muotoa maailman parhaisiin sarjoihin. Ei edes Aasian parhaisiin.

33 ottelun tappioton putki ei kuitenkaan synny vahingossa, ja voittojen napsiminen omalla, tunnistettavalla pelityylillä on hieno osoitus nuoren valmentajan potentiaalista.

Saman potentiaalin tiedostaa myös Pep Guardiola, johon Xavia on tiuhaan verrattu. Manchester Cityn huippuvalmentaja johdatti niin ikään Barcelonan menestykseen peliuransa jälkeen ja on sittemmin jatkanut loistavaa työtään Bayern Münchenissä ja Cityssä.

” ”Minulla ei ole epäilystäkään, etteikö hän olisi valmis.”

Pep Guardiola näkee Xavissa paljon samaa kuin itsessään.

Guardiola hyppäsi katalonialaisseuran puikkoihin Xavin tavoin hyvin ohuella kokemuksella vuonna 2008. Hänkään ei ollut valmentanut kuin yhden kauden Barcelonan reservijoukkueessa.

”Minulla ei ole epäilystäkään, etteikö hän olisi valmis. Hän tuntee seuran, mikä on todella tärkeää. Hän tuntee pelin ja suhtautuu siihen intohimolla. Hänellä on jo enemmän kokemusta kuin minulla oli, kun aloitin oman urani”, Guardiola puhui Xavista NBC:n mukaan.

Älykkäimmät jalkapalloilijat ajattelevat peliä jo aktiiviuransa aikana kuten valmentajat, ja Xavi on yksi heistä. Kaikista seuralegendoista ei kuitenkaan tule saman tien voittavia valmentajia, vaikka ajatus onkin romanttinen.

Fanien kunnioittamille ikoneille on helppo antaa hieman enemmän aikaa, mutta lopulta pistemenetykset alkavat turhauttaa, oli penkin takana kuka tahansa.

Frank Lampard epäonnistui Chelseassa ja Andrea Pirlo Juventuksessa. Mikel Arteta ja Ole Gunnar Solskjær ovat olleet vähällä menettää työpaikkansa Arsenalissa ja Manchester Unitedissa.

Onnistujiakin silti löytyy, ja Xavin kannalta harmittavan läheltä. Zinédine Zidane menestyi loistavasti Barcelonan pahimman kilpailijan Real Madridin valmentajana.

Zidane toi valkopaidoille kaksi Espanjan mestaruutta ja kolme Mestarien liigan voittoa. Xavin suoritusta tullaan väistämättä vertaamaan häneen.

Odotukset ovat kovat, mutta Xavilla on koko seurayhteisön tuki takanaan.

Tuleeko tämä kaikki Xaville kuitenkin liian aikaisin? Monet Barcelonassa olisivat halunneet odottaa vielä hetken, ennen kuin seuraikoni tuodaan joukkueen valmentajaksi.

Barcelonalla oli muutama muukin ehdokas potkut saaneen Ronald Koemanin korvaajaksi, mutta sopivampaa henkilöä tähän saumaan ei löytynyt.

Belgian maajoukkuevalmentaja Roberto Martínez pitäytyi tehtävässään, samoin Ajax-luotsi Erik ten Hag, jota himoitaan ympäri Eurooppaa.

Ja miksi ihmeessä ten Hag olisi jättänyt hienosti sujuvan projektinsa Hollannissa saapuakseen keskelle kaaosta Barcelonassa?

Xavin astuminen Blaugranan valmentajaksi oli vääjäämättömyys, mutta unelmasiirto tuli nyt pahimmalla mahdollisella hetkellä. Seura on täysin sekaisin, ja nykyisellä pelaaja­materiaalilla fanien odottama tiki-taka saattaa jäädä haaveeksi.

Positiivisesti ajateltuna aallonpohjan pitäisi nyt olla saavutettu. Kokemattomankin valmentajan tulisi pystyä vähintään samaan tulostasoon, johon Camp Noulla on viime vuosina totuttu.

Se, onko tämä Xavin arvolle sopivaa, onkin sitten toinen kysymys.

Barcelona pelaa ensimmäisen ottelunsa Xavin komennossa maajoukkuetauon jälkeen 20. marraskuuta Espanyolia vastaan.