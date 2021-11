Jos Mercedes sallii, Bottas ajaa kauden viimeisessä osakilpailussa Abu Dhanissa Alfa Romeolla.

Mercedeksellä vielä neljä kisaa formula ykkösten tällä MM-kaudella ajava Valtteri Bottas saatetaan nähdä seuraavan työnantajansa autossa jo joulukuussa.

Autosport-sivuston mukaan Bottas tekee debyyttinsä Alfa Romeon kilpurin ratissa Abu Dhabin testeissä 14.–15. joulukuuta, jos Mercedes vain päästää suomalaisen paikalle.

F1-mahtitalli Mercedeksellä vuodesta 2017 lähtien ajaneen Bottaksen "monivuotinen" sopimus Alfa Romeon kanssa julkistettiin syyskuun alussa. Bottas kertoo, että hän vieraili Alfa Romeon tehtaalla Sveitsin Hinwillissä hiljattain.

”Muutama viikko sitten. Se on hyvä tehdas, joten kaikki fasiliteetit ovat olemassa vahvalle tallille”, Bottas sanoi Hinwilin-vierailustaan ja lisäsi, että ajoistuimeen on jo otettu mitat.

Mercedeksen edustaja kertoi Autosportille, että tallilla ei ole syytä seistä Bottaksen Alfa-testin tiellä. Edustajan mukaan "asian eteen tehdään töitä".

Alfa Romeon tallipäällikkö Fred Vasseur kertoi samaa.

”Meidän on keskusteltava Mercedeksen kanssa ja totta kai löydettävä yhteisymmärrys. Toivottavasti onnistumme. Sopimus on sopimus ja hänellä on [Mercedeksen kanssa] sopimus vuoden loppuun asti, joten ratkaisua haetaan”, Vasseur sanoi.

”Mielestäni on järkevää, että hän tekisi testin meille. Se olisi enemmänkin tallin ja kuljettajan välisen suhteen rakentamista. Kokemus tehdä töitä yhdessä.”