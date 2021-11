Räppärin turvamiehen tyly käytös toi muutoksen F1-sarjan lähtösuoran kävelyyn: ”Sen on oltava Brundle-pykälä”

Lähtösuoralle haluavat viihdemaailman esiintyjät joutuvat sitoutumaan uusiin sääntöihin.

Formula 1 -sarjassa tehtiin ennen Meksikon osakilpailua muutos liittyen lähtösuoran toimintaan ennen kisaa.

Ennen kilpailua lähtösuoralle päästetään kävelemään erityisesti viihdemaailmasta tunnettuja julkkiksia. Edellisen kilpailun lähtösuoran tapahtumat ovatkin syy muutokseen.

Yhdysvaltojen Austinissa Skysportsin toimittaja, entinen F1-kuljettaja Martin Brundle kysyi varikkosuoralla kävelleeltä räppäri Megan Thee Stallionilta (oikealta nimeltään Megan Jovon Ruth Pete) ”Teetkö tänään räpin F1:stä.”

Räppäri nauroi Brundlen kysymykselle, mutta vieressä kävellyt turvamies sanoi, että ”tuollaisia ei saa kysyä”. Siihen Brundle kuittasi terävästi: ”Kysyin jo.”

Brundlen kokema tyly kohtelu ei kuitenkaan toistu jatkossa.

”Uusien sääntöjen mukaan julkkiksilla ei saa olla mukana turvamiehiä”, Brundle kertoi gpfans.comin mukaan.

”Sen on oltava ’Brundle-pykälä’, ja heidät on velvoitettu vastaamaan minulle. Oikeastaan pidin siitä, kun he jättivät minut huomioimatta.”

F1-sarjassa eletään ratkaisuhetkiä, ja sunnuntaina Red Bullin Max Verstappen karkasi MM-sarjan kärjessä jo 19 pisteen päähän Mercedeksen Lewis Hamiltonista.

Kaudesta on jäljellä neljä osakilpailua, ja seuraava ajetaan jo tulevana viikonloppuna Brasiliassa.

