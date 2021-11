Jokerit on pelannut vahvan syksyn ja johtaa KHL:n läntistä konferenssia.

Jääkiekon KHL:ssä pelaavan Helsingin Jokereiden päävalmentaja vaihtuu kuluvan kauden jälkeen, kun joukkueen peräsimessä neljä kautta olleen Lauri Marjamäen sopimusta ei jatketa.

”Viime kesän aikana päätin, että meneillään olevan kauden jälkeen haluan uusia haasteita. Aika Jokereissa on ollut antoisaa ja yhteistyö seurajohdon, valmentajien, huollon ja tietysti pelaajien kanssa on sujunut hyvin. Nyt fokus on tässä hetkessä, sillä työ on kesken”, Marjamäki kommentoi tiedotteessa.

Jokerit on jäänyt vaille suurempaa menestystä KHL-historiansa aikana, mutta tällä hetkellä joukkue johtaa läntistä konferenssia ennen suurseura SKA Pietaria.

”Nyt käynnissä oleva projekti huipentuu ensi keväänä, jota kohti olemme etenemässä hyvässä tilanteessa. Marjamäki on tiimeineen tehnyt hyvää ja pitkäjänteistä työtä. Kaikki fokuksemme on arjen tekemisessä”, Jokerien puheenjohtaja ja enemmistöomistaja Jari Kurri toteaa.

Jokerit tiedottaa seuran neljännestä KHL-ajan päävalmentajasta myöhemmin.