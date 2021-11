Odotukset Huuhkajia kohtaan ovat karsintamenestyksen seurauksena nousseet uudelle tasolle. Joukkueelta odotettiin menestystä näissäkin karsinnoissa, vaikka realiteetitkin tunnustetaan. Huuhkajien seuraavista EM-karsinnoista voi jälleen odottaa kisapaikkaa – se on lähtökohta, kirjoittaa HS:n urheilutoimittaja Ari Virtanen.

Tiistaina päättyneet MM-karsinnat olivat vuoristoratamainen kokemus Huuhkajille ja sen seuraajille. Tiistain 0–2-tappio Ranskaa vastaan ja samaan aikaan Ukrainan saavuttama voitto Bosnia ja Hertsegovinassa sinetöivät sen, että miesten jalkapallomaajoukkueen karsinnat päättyivät ilman jatkokarsintoja.

Ranska-ottelu oli eittämättä hieno huipennus karsinnoille, mutta se on lopulta laiha lohtu.

Nyt jäljellä on enemmän tai vähemmän vahva pettymys, ja karsintojen arvosana on vain keskinkertainen – tätä on koettu ennenkin. Huuhkajat hävisi mahdollisuutensa ennen kaikkea kotikentällä, jossa se pystyi voittamaan näissä karsinnoissa vain lohkon heikoimman joukkueen Kazakstanin.

Se on käynyt selväksi parin viime vuoden aikana, että odotukset Huuhkajia kohtaan ovat karsintamenestyksen seurauksena nousseet pysyvästi uudelle tasolle. Ja samalla jalkapallokulttuurin kehitystä on ollut aistittavissa ja havaittavissa entistäkin enemmän Suomessa.

Joukkueelta odotettiin menestystä näissäkin karsinnoissa, vaikka realiteetitkin tunnustetaan. Huuhkajien seuraavista EM-karsinnoista voi jälleen odottaa kisapaikkaa – se on lähtökohta. Joukkueen runko on edelleen vahva, ja se täydentynee ensi vuonna uuden sukupolven potentiaalisilla pelaajilla.