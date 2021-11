Kanadalainen Auger-Aliassime tuli Tukholmaan jahtaamaan uransa ensimmäistä ATP-turnauksen voittoa mutta haluaa myös auttaa muita.

Tukholma

Kanadalainen tennistähti Félix Auger-Aliassime katsoo Kuninkaallisen tennishallin kerhohuoneen ikkunasta ulos.

Tyylikkään klubirakennuksen hyllyllä Kaarle XVI Kustaan ja kuningatar Silvian valokuvat valvovat perinteitä. Kaikesta näkee, että nyt ei olla persoonattoman monitoimiareenan uumenissa vaan yli satavuotiaiden perinteiden ympäröimänä.

”Kaunis kaupunki, hieno klubi. Ilma ei niinkään”, Auger-Aliassime sanoo.

Sataa. On oikeastaan satanut vähintään joka toinen päivä. Tätä Tukholman syksy talven alla on. Vähän samaa kuin Helsingissä.

Auger-Aliassime, 21, tuli tenniksen Stockholm Openiin yhtenä turnauksen tähdistä. Tänä vuonna heitä riittää: on Jannik Sinner, kenties tulevaisuuden ykköspelaaja maailmassa, Denis Shapovalov, kisan toinen kanadalainen iso nimi, ja onhan siellä kaaviossa myös Andy Murray, entinen maailman ykkönen.

”Historiaa, kuvia vanhoista jäsenistä, pokaaleita. On hauska nähdä entisten mestarien kuvia seinillä. Paljon isoja nimiä. Olisi mukavaa lisätä oma nimi tuohon listaan.”

Seinillä hymyilevät, juhlivat, kättelevät kuninkaallisia tai paistattelevat ilme vakavana John McEnroe, Björn Borg, Boris Becker, Roger Federer ja monet monet muut.

Auger-Aliassime, 21, on kuulunut vuosia tenniksen paljon odotettuun nuoreen sukupolveen, joka syrjäyttäisi vanhat mestarit – ja kuuluu yhä.

Lapsesta saakka Auger-Aliassime on takonut tulosta. Hänen junioriaikojensa ottelutilastot ovat melkeinpä hengästyttäviä.

Voitettuja otteluita toisensa perään, turnausvoittoja ja kruununa US Openin nuorten sarjan mestaruus vain 16-vuotiaana.

” ”Olen aina saanut hyviä tuloksia pienestä saakka ja uran alusta lähtien.”

Kanadalainen Félix Auger-Aliassime, 21, on nostanut tänä vuonna ATP-rankkauksensa sijalle 11.

Kahden viimeisen juniorivuotensa aikana Auger-Aliassime keskittyi ammattilaiskisoihin ja voitti ensimmäisen haastajatason turnauksensa ennen kuin täytti 17.

”Olen ollut onnekas siitä lähtien, kun olin 14. Olen aina saanut hyviä tuloksia pienestä saakka ja uran alusta lähtien. Minulla oli oikeastaan uskomattomia tuloksia, kun olin 16, 17 tai 18”, Auger-Aliassime sanoo yhtään pullistelematta.

Ranking kipusi, odotukset kasvoivat ja otsikoiden koot tennisjutuissa alkoivat saada palstoja lisää.

Atleettinen Auger-Aliassime pelasi kolmessa ATP-turnauksen loppuottelussa ennen kuin täytti 19 vuotta. Samoihin aikoihin hän puski Miamin mastersin karsinnoista välieriin turnauksen historian nuorimpana pelaajana. Rankkaus näytti siinä vaiheessa lukemaa 21 ja on nykyään mukavasti 11.

Kukaan muun 2000-luvulla syntynyt ei ollut lähelläkään tätä tasoa.

Nyt hävittyjä ATP-turnauksen loppuotteluita on peräti kahdeksan. Voitettuja ei yhtään. Se painaa nuoren tähden mieltä.

”Tietenkin siitä tulee paineita. Voittaminen on vaikeaa. Olen hävinnyt monta kertaa finaaleissa ja välierissä, mutta samaan aikaan se on normaalia”, hän sanoo rehellisesti.

Hän myöntää, että turnauksen voittamisesta on tullut tietynlainen haaste.

”Mutta se on myös osa tätä. Vaikka en ole voittanut turnausta, olen tehnyt hienoja juttuja monissa turnauksissa.”

Lista on pitkä. Auger-Aliassime oli nuorin pelaaja US Openin välierissä kahteentoista vuotaan. Hän oli myös ensimmäinen kanadalainen välierissä, ja US Openia on sentään pelattu vuodesta 1881.

Ensimmäisenä 2000-luvulla syntyneenä hän on raivannut tietä itselleen ja muille. Vasta Jannik Sinner alkoi lyödä vielä kovempia näyttöjä tiskiin.

Perässä tulee vasta 18-vuotias Carlos Alcaraz.

Peruslyönnit ovat yksi Félix Auger-Aliassimen vahvuuksista. Wienin ATP-turnauksessa hän pelasi lokakuun lopulla.

Félix Auger-Aliassime on 193-senttisenä ulottuva ja atleettinen pelaaja.

Jokaisella pisteellä ja lyönnillä on tenniksessä merkitystä, kuuluu kulunut sanonta. Auger-Aliassime muutti pisteet rahaksi viime vuonna.

Hän lähti mukaan maailmanlaajuisen humanitäärisen avustusjärjestön Caren ohjelmaan, jonne hän kerää jokaisella voittamallaan pisteellä viisi dollaria Togon lasten ja nuorten koulutusolojen parantamiseen.

Pankkijätti BNP Paribas on pannut vielä 15 dollaria lisää jokaiseen Auger-Aliassimen voittamaan pisteeseen. Viime vuosi tuotti vähän yli 98 000 dollaria.

”Se jatkuu myös tänä vuonna. Olen voittanut melkein 10 000 pistettä tähän mennessä. Tämä on minulle hyvä tapa pelata tennistä, voittaa otteluita ja antaa takaisin tavalla, jota rakastan.”

Auger-Aliassimen isä Sam Aliassime on kotoisin Togosta ja äiti Marie Auger Kanadasta.

Sam Aliassime muutti Togosta Länsi-Afrikasta Kanadaan 1990-luvun lopulla, ja poika pääsi vierailemaan isänsä entisessä kotimaassa 13-vuotiaana.

”Oli erittäin mukavaa nähdä, mistä isäni on kotoisin. Silmiä avaavaa. Erilaista kulttuuria ja erilaista todellisuutta.”

”Haluan auttaa perhettäni siellä mutta myös tulevien sukupolvien lapsia.”

Toistaiseksi Auger-Aliassime ei ole päässyt käymään Togossa katsomassa tukemiensa kohteiden edistymistä, mutta monet keskustelut paikallisten kanssa ovat olleet rohkaisevia.

”Näin voin auttaa isäni synnyinmaata. Minä olen Kanadasta, jossa olot ovat vakaat. On terveydenhuolto ja koulutus kaikille. Tämä on pieni keinoni antaa takaisin siitä, mitä minulla on.”

Tulevaisuuden toiveekseen hän sanoo oman säätiön perustamisen ja omat projektinsa. Niin ovat monet tenniksenpelaajat tehneet.

Paljolti Auger-Aliassimella on kiittäminen tennisurastaan isäänsä.

Kanadassa lajivalinta olisi helppo tehdä ja sitoa lapsille luistimet jalkaan, mutta Sam Aliassime ei ollut kuullutkaan jääkiekosta, kun hän muutti maahan.

Sam Aliassime on tennisvalmentaja, on aina ollut.

”Isäni omistaa tennisakatemian Quebecissa. Tennis on hänen isoin intohimonsa. Hän tartutti saman intohimon minuun, kun olin lapsi.”

Sen verran jääkiekko on tarttunut Félix Auger-Aliassimeen, että hän tuntee Montreal Canadiensin omistajan, kannattaa seuraa ja on päässyt kutsuttuna otteluihin.

” ”En ole koskaan ajatellutkaan pelata muuta kuin tennistä.”

2000-luvulla syntyneenä pelaajana Auger-Aliassime teki monia ikäluokkansa ennätyksiä ammattilaistenniksessä.

Lapsuuden tenniskuvio meni niin, että koulupäivien jälkeen Félix ja hänen siskonsa Malika, 22, menivät hallille. He olivat siellä koko iltapäivän ja illan ja pelasivat, jos kentille tuli vapaata.

Oman työpäivänsä jälkeen Sam Aliassime opetti lapsilleen lyöntejä, tekniikkaa ja lajia ylipäätään.

”En ole koskaan ajatellutkaan pelata muuta kuin tennistä. Olen talvisin hiihtänyt, pelannut kesäisin jalkapalloa, mutta tennis on mennyt aina kaiken ohi.”

Malika Auger-Aliassime kilpaili juniorina ja menestyikin hieman, mutta ammattilaisuraa ei auennut.

Entinen huippupelaaja Andre Agassi kertoo kirjassaan, kuinka hän inhosi tennistä ja kuinka kaikki pyöri tenniksen ympärillä.

Auger-Aliassimen ainoana varsinaisena lajina on ollut vain tennis. On ollut harjoituksia, kilpailuja, matkoja. Koko ajan tennistä.

Oletko missään vaiheessa kyllästynyt tennikseen?

”En ole koskaan väsähtänyt tähän. Aina tämä tuntuu yhtä hyvältä. Olen ollut onnekas, että tennis on jokapäiväinen juttuni. Se on ollut sitä siitä lähtien, kun olin pieni lapsi.”

ATP-kiertueella pelaajat tuntevat toisensa, osa ystävystyy, toinen puoli pysyy etäisenä. Auger-Aliassime on oppinut tuntemaan hyvin Emil Ruusuvuoren. He ovat harjoitelleet yhdessä Tukholmassa ja sitä ennen Rafael Nadalin akatemiassa.

”Pidän hänestä todella paljon. Hyvä tyyppi, hieno ihminen”, Auger-Aliassime sanoo ja kuulostaa hyvin aidolta.

Pelaajat seuraavat usein toistensa tekemistä, ja niin on tehnyt myös Auger-Aliassime.

”Hän [Ruusuvuori] tekee töitä hyvin, on ahkera. Olen nähnyt häntä myös kuntosalilla. Hän on erittäin ammattimainen.”

Vaikka Auger-Aliassime on tennisammattilainen eikä veikkaaja, uskoo hän Ruusuvuoren tekevän läpimurron ja nostavan selvästi rankkaustaan ensi vuonna.

”Kaikki edellytykset ovat olemassa.”