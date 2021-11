Sarajevo

Ei ole sattumaa, että kotimaassaan hänen lempinimensä on Dijamant – Timantti. Edin Džeko on tehnyt Bosnia ja Hertsegovinalle 60 maalia 118 maaottelussa ja suurimman osan niistä MM- ja EM-karsintaotteluissa.

Italialaista Inter Milanoa edustava Džekoa vastasi haastattelun kysymyksiin sähköpostitse ennen Bosnia ja Hertsegovinan ja Suomen välistä ratkaisevan tärkeää MM-karsintaottelua, joka alkaa Zenicassa Bosniassa lauantaina kello 16.

Paperilla Bosnia ja Hertsegovina on Suomea laadukkaampi joukkue. Silti maiden kolmen viimeisimmän ottelun tilasto on tasainen. Molemmilla on yksi voitto, ja otteluista yksi päättyi tasan.

Miksi Suomi on Bosnia ja Hertsegovinalle niin vaikea vastustaja?

”Suomen joukkueessa on erinomaisia pelaajia, jotka sopivat joukkueen pelisysteemiin. Heidän suurimmat vahvuutensa ovat yhtenäisyys ja taistelutahto. Hyvänä päivänä he aiheuttavat vaikeuksia mille tahansa joukkueelle.”

”Suomella on tietenkin myös heikkoutensa, joita yritämme käyttää hyväksemme. Mutta joukkueet tuntevat toisensa erittäin hyvin, joten en usko, että kumpikaan voi yllättää toista tulevassa pelissä.”

”Ratkaisevaa on pelipäivän henkinen ja fyysinen kunto. Toivon ja uskon, että lopulta me juhlimme. Tiedämme, mikä meitä odottaa, emmekä saa päästää Suomea yllättämään.”

Voisitko kertoa tarkemmin, millaisia Suomen heikkoudet ja vahvuudet mielestäsi ovat?

”Suomen puolustus on vahva ja keskikenttä tiivis. Keskikenttäpelaajat ovat aggressiivisia ja pysyvät hyvin lähellä vastustajaa. Suomea vastaan kaksinkamppailuja on hankala voittaa ja pelin rakentaminen on vaikeaa. He ovat erittäin hyviä tuhoamaan vastustajan peliä.”

”Kun suomalaiset saavat pallon haltuunsa, he pyrkivät tekemään nopeita suunnan­muutoksia ja pelaamaan pallon nopeasti hyökkääjilleen. Tämä voi olla myös Suomen heikkous, koska he tekevät usein virheitä, joiden jälkeen vastustajalle avautuu tilaa pelata.”

”Meidän täytyy olla valmiita kaikenlaisiin taktisiin ansoihin, mutta kuten sanoin, en usko, että pystymme juuri yllättämään toisiamme. Siitä tulee šakkiottelu.”

Teemu Pukki on tehnyt neljä maalia kolmessa viime pelissä Bosniaa vastaan. Te pelaatte joukkueissanne samalla pelipaikalla. Uskotko, että Pukki voisi menestyä suuremmassa seurassa kuin Norwich?

”Pukki on todistanut kykynsä ja laatunsa useaan otteeseen. Häntä vastaan on todella vaikea puolustaa. Olemme kokeneet sen monta kertaa.”

”En halua ottaa kantaa siihen, miksi hän pelaa yhä Norwichissa. Uskon, että hänellä on siihen syynsä. Arvostan häntä hyökkääjänä todella paljon.”

Džeko sanoo kunnioittavansa myös muita Suomen pelaajia. Hän toteaa, että voisi nimetä heistä useita mutta ei tee niin, koska yksi tai kaksi pelaajaa ei tee joukkuetta – siihen tarvitaan kentällä yksitoista pelaajaa.

”Suomea vastaan on vaikea pelata, mutta meillä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin tehdä kaikkemme voiton eteen, että mahdolli­suutemme taistelussa jatkopeleihin säilyisivät.”

Suomi selviytyi viime kesän jalkapallon EM-kisoihin ikään kuin Bosnian tilalla, koska olitte silloinkin samassa karsintalohkossa. Katsoitko EM-turnausta ja mitä pidit Suomen esityksistä?

”Kyllä katselin. Suomi teki vahvan vaikutuksen. He pelasivat erittäin vaikeassa lohkossa. Ehkä heiltä puuttui hieman rohkeutta ja kokemusta, jotta tulos olisi ollut parempi.”

Suomi ja Bosnia ja Hertsegovina pelaavat lauantaina Zenicassa. Siellä edellinen kohtaaminen päättyi EM-karsintapelissä kotijoukkueen 4–1-voittoon. Millainen merkitys aiemman ottelun tuloksella on lauantaina?

”Vuoden 2019 ottelu voi olla kaksiteräinen miekka. Se voi synnyttää petollisen luulon, että pääsisimme helpolla. Uskon myös, että Suomi on ottanut opikseen. He eivät pelaa lauantaina samalla tavalla kuin silloin.”

Džeko muistuttaa, että kummassakin joukkueessa on nyt mukana useita pelaajia, jotka eivät pelanneet kaksi vuotta sitten – kuten hän itse. Džeko jäi pois aiemmasta kohtaamisesta loukkaantumisen vuoksi.

”Lauantain ottelu on kuin finaali ennen finaalia, koska vain voittamalla voimme unelmoida jatko-karsinnasta”, hän arvioi.

”Suomen jälkeen pelaamme Ukrainaa vastaan. Kaikki on nyt omissa käsissämme.”

Jutun kirjoittaja on Belgradissa työskentelevä vapaa toimittaja, joka kirjoittaa useisiin kansainvälisiin urheilu- ja jalkapallojulkaisuihin. Suomentanut Erkki Kylmänen.