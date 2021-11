Helanderin Pajulahdessa juoksema 4 255 metriä on Puolustusvoimien Urheilukoulun varusmiesten kovin Cooper-tulos sen jälkeen kun Urheilukoulu perustettiin vuonna 1979.

Kestävyysjuoksija Eemil Helander ehti olla vain kuukauden Puolustusvoimien Urheilukoulussa, kun hän pani ennätykset uusiksi.

Petäjävetinen juoksi Cooperin testissä Puolustusvoimien Urheilukoulun varusmiesten uuden ennätyksen Pajulahden urheiluopistolla. Hän pyyhälsi 12 minuutissa 4 255 metriä.

Tulos on kovin Urheilukoulun vuoden 1979 perustamisen jälkeen.

”Vähän yllätyin, että tuli noinkin kova tulos, kun olin edellisen viikon metsäleirillä. Cooperin testi kävi hyvästä harjoituksesta”, Helander sanoi, kun HS tavoitti hänet keskiviikkona puhelimitse lounastauolta.

Viime kesänä 20-vuotias Helander voitti Suomen mestaruudet 5 000 metrillä ja 3 000 metrin estejuoksussa. Viidellä tonnilla hänen voittoaikansa oli 14.53.96.

Kalevan kisoissa Tampereella hän juoksi vain voittaakseen, mutta Pajulahden testissä tavoitteena oli rikkoa Puolustusvoimien entinen ennätys, joka oli 4 200 metrin pinnassa.

Eemil Helander esitteli elokuussa palkintokaappiaan kotonaan Petäjävedellä.

Viime kesänä Helander juoksi Lapinlahdella 5 000 metrin ennätyksensä 13.55,80. Tasaisen vauhdin taulukolla aika tarkoittaa jokaista kilometriä aikaan 2.47,16. Pajulahdessa hän juoksi kilometrin keskimäärin ajassa 2.49,21.

”Jos olisin nyt juossut 5 000 metriä, aika olisi ollut vähän hitaampi kuin ennätykseni, ehkä 14 minuuttia ja 5 sekuntia. Lähdin heti omaan vauhtiini. Se ehkä vähän hidasti, että piti juosta yksin ja ohittaa monta muuta juoksijaa”, Helander kertoi.

Urheilujoukoissa samaan aikaan palveleva toinen kestävyysjuoksija Santtu Heikkinen juoksi myös kovan Cooperin: noin 4 000 metriä.

Helander juoksi testin viimeisessä ryhmässä. Aiemmin urakkansa tehneet jäivät kannustamaan häntä radan viereen.

”Oli kunnon kisan tuntua, kun oli kannustajia ympäri rataa.”

Cooperin testi juostiin 333 metriä pitkällä radalla. Kolme kierrosta vastasi tuhatta metriä juoksua.

Urheilukoulussa Helander pyrkii noudattamaan omaa harjoitusohjelmaansa aina, kun se on mahdollista. Muuten oppitunnit ovat yhteisiä.

”Eihän siitä oikein mitään tulisi, jos olisi samoissa treeneissä keihäänheittäjien kanssa.”

Pandemian takia Urheilukoulun varusmiehet viettävät kerralla normaalia pidemmän ajan varuskunnassa Santahaminassa. Vastaavasti myös lomat ovat pitempiä.

Kun vajaan viikon leiri päättyy Pajulahdessa, edessä on kuuden päivän loma.

”Se on hyvä. Jos olisi vain viikonloppu, niin jo matkoihin Petäjävedelle menisi paljon aikaa.”

Noin neljän tunnin matkan Keski-Suomeen Helander kulkee omalla autolla. Loman jälkeen edessä on toinen metsäleiri.

”Sen jälkeen pääsee vissiin treenaamaan aika normaalisti. Ihan hyvin on mennyt, vaikka arki on tietysti nyt erilaista.”

Elokuussa Helander toivoi HS:n haastattelussa pääsevänsä puolen vuoden palveluksella, jotta harjoittelu voisi jatkua normaalisti ensi keväänä.

Tavoitteena on saada suora kisapaikka aikuisten EM-kisojen estejuoksussa elokuussa 2022. Kisaraja on 8 minuuttia ja 30 sekuntia. Helanderin este-ennätys on 8.39,75.

Edellisvuosina Helander harjoitteli talvisin myös hiihtoa, jossa hän voitti SM-mitaleita nuorten sarjoissa. Kokonaan juoksuun hän siirtyi vasta vuosi sitten.

Puolustusvoimien Cooper-testin ennätyksestä on luvassa myös kuntoisuuslomaa. Jo 3 000 metrin ylityksestä saa yhden lomapäivän lisää.

Jos jokaisesta yli 3 000 metrin ylittävästä sadasta metristä saisi päivän, Helander voisi saada jopa 12 päivän kuntoisuusloman. Se taitaa olla liikaa jopa ennätysjuoksijalle.

”Hehee, enpäs tiedä vielä. Täytyy kysellä.”

Keväällä Urheilukoulussa on toinen juoksutesti, niin sanottu kotiutuscooperi.

”Toivottavasti menee silloin vielä paremmin.”

Oikaisu 10.11. kello 14.49: Jutussa puhuttiin virheellisesti kuntoutuslomasta, kun kyseessä oli kuntoisuusloma.