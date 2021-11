Lodilla ja Rasmus Schüllerillä on edessään liuta tärkeitä otteluita niin maajoukkueessa kuin seurajoukkueessa.

Suomen miesten jalkapallomaajoukkue on valmistautunut Roomassa MM-karsintalohkonsa tiukkaan huipennukseen, mutta monella pelaajalla riittää loppuvuonna suurten panosten otteluita myös seurajoukkuepuolella.

Huuhkajien runkopelaajat Rasmus Schüller ja Robin Lod ovat omissa seuroissaan mestaruusjahdissa – Schüller Ruotsin perinneseurassa Djurgårdenissa ja Lod Pohjois-Amerikassa Minnesota Unitedissa.

Täksi kaudeksi Allsvenskaniin palannut Schüller, 30, on pelannut vahvan kauden ja saanut runsaasti vastuuta Djurgårdenin keskikentällä. Joukkue on Ruotsin pääsarjassa toisella sijalla, vain pisteen kärkijoukkue Malmön perässä, kun jäljellä on kolme liigakierrosta.

”En usko, että Malmö saa pelattua puhtaasti kolmea ottelua”, Schüller sanoi maajoukkueen etätiedotustilaisuudessa ja koputti edessään olevaa pöytää.

Malmön riveissä pelaa entinen maajoukkuekapteeni Niklas Moisander. Tukholman alueen paikallisvastustaja, Saku Ylätuvan edustama AIK on jäänyt Djurgårdenista kolme pistettä, ja Huuhkaja-toppari Leo Väisäsen edustama Elfsborg kärkkyy joukkuetta neljän pisteen päässä.

”Jos voittaisimme kolme viimeistä ottelua, voisi mestaruus olla lähellä. On kivaa pelata kovista panoksista, kun kaikki ratkeaa”, Schüller tuumi ja kertoi olevansa tyytyväinen kauteensa.

Ensimmäisen Allsvenskan-kautensa Schüller pelasi Häckenissä vuonna 2016, jolloin göteborgilaisseura voitti Ruotsin cupin mutta pelasi liigassa heikomman kauden. Viiden vuoden saatossa keskikenttäpelaajan roolikin on muuttunut – niin seuratasolla kuin maajoukkueessakin.

”Silloin olin, jos en nyt hyökkäävä keskikenttäpelaaja, niin ainakin hyökkäävämpi kuin nykyään. Nykyinen puolustavampi rooli sopii minulle todella hyvin.”

Kolmatta kauttaan MLS-liigan Minnesotassa pelaava Lod on parantanut otteitaan Yhdysvalloissa kausi kaudelta, ja päättyneellä runkosarjakaudella suomalainen paukutti komeat yhdeksän täysosumaa.

Keskikentän hyökkäävissä rooleissa viihtyvä Lod on viihdyttänyt maaliensa lisäksi amerikkalaisyleisöä omalla jousipyssytuuletuksellaan, jolla hän viittaa englantilaisen kansantarun sankariin Robin Hoodiin.

”En oikein tiedä, mistä se tuuletus lähti. Jossain pelissä satuin sen tekemään, ja nähtävästi fanit tykkäsivät siitä, joten sitä on ollut hyvä jatkaa. Kai se tuohon nimeen rimmaa ihan hyvin”, 28-vuotias Lod myhäili.

”Ottaa rikkailta ja antaa köyhille”, Schüller lohkaisi vieressä ja sai pitkäaikaisen joukkuetoverinsa nauramaan.

Viime vuonna Minnesota pelasi hienon kauden, kun joukkue ylsi MLS:n konferenssifinaaleihin eli neljän parhaan joukkoon. Nyt toiveissa on tuon saavutuksen parantaminen, pykälällä tai kahdellakin.

”En henkilökohtaisesti tiedä, onko pudotuspelit oikea tapa ratkaista, mikä joukkue on ollut kauden mitassa paras. Mutta se tapa kuuluu jenkkien kulttuuriin, ja he siitä tykkäävät. Innoissani odotan niitä otteluita, kun kaikki on yhdestä pelistä poikki ja kaikki on mahdollista”, Lod totesi.

Huuhkajat pyrkii pitämään unelmansa historiallisesta MM-kisapaikasta elossa, kun joukkue kohtaa lauantaina Zenicassa Bosnia-Hertsegovinan. Tavoite vaatisi Bosniasta vähintään pistettä ja mieluiten voittoa. Huuhkajat lähestyy lauantain haastetta joukkuepuolustamisen tiiviyden kautta.

”Se on kaiken a ja o hyviä joukkueita vastaan, mutta emme voi myöskään puolustaa pelkästään matalassa blokissa. Palloakin pitää pystyä hallitsemaan tai muuten peli muuttuu liian vaikeaksi. Haluamme pelata tiiviisti mutta aggressiivisesti”, Schüller pohti.

Huuhkajat päättää MM-karsintalohkonsa ensi tiistaina, kun joukkue isännöi Olympiastadionilla todennäköistä lohkovoittajaa Ranskaa.