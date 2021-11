Bottas kertoo F1-podcastissa myös Mercedes-tallissa kokemistaan paineista.

Formula ykkösten Mercedes-tallissa vielä neljä kilpailua ajava Valtteri Bottas on tunnetusti intohimoinen kahvin ystävä – hän on myös omistaja lahtelaisessa Kahiwa Coffee Roasters -kahvipaahtimossa.

Bottas kertoi kahvi-innostuksestaan myös Formula 1 -sivun podcastissa, jossa hän kannustaa ihmisiä juomaan enemmän kahvia.

”Se on tärkeä asia”, Bottas toteaa.

Itse hän juo kahvia myös ennen F1-kisaa ja hyvin tarkan määrän.

”Minulle sopiva määrä on 100–120 milligrammaa kofeiinia 45 minuuttia ennen kilpailua.”

Bottas myöntää, että liiallisella kahvinjuonnilla voi olla myös haittavaikutuksia.

”Jos juo liikaa kahvia, voi tulla vatsakramppeja, hermostuneisuutta ja sydämentykytyksiä.”

Bottas on osallistunut Suomessa myös kahvin makutestiin, jossa maistettiin 27:ää kahvilaatua. Bottas teki testin toisin kuin muut testaajat, jotka aina sylkivät testiannoksen pois.

"En sylkäissyt. Se oli liikaa kahvia”, Bottas myöntää ja nauraa.

Bottas kertoo myös oman kahvisuosikkinsa.

”Maku on hedelmäinen ja pehmeä. Se on matalahappoinen ja ehkä hiukan karamellimainen.”

Podcast ei ollut pelkää kahvikeskustelua, sillä Bottas kertoi myös muun muassa hänelle asetetuista paineista Mercedes-tallissa.

”Toton [tallipäällikkö Toto Wolffin] mielestä paine on hyväksi minulle. Olen samaa mieltä siitä, että jonkin aikaa paine on hyväksi, mutta jos sopimuksellisesti on painetta yhdeksän vuotta F1-uran aikana, se alkaa syödä miestä sisältäpäin.”

Bottas myöntää, että maailmanmestaruuden jääminen saavuttamatta Mercedeksellä on epäonnistuminen.

”Toisaalta olen antanut kaikkeni, joten niin ei ollut tarkoitettu. Ei ainakaan vielä.”

F1-kausi jatkuu viikonloppuna Brasilian osakilpailussa, jossa ajetaan myös kauden kolmas sprinttikilpailu.

Alla olevassa grafiikassa 13.11. mainittu kello 21.30 alkava aika-ajo on sprinttikilpailu, joka ratkaisee myös kilpailun lähtöjärjestyksen.