Huonoja uutisia Huuhkajille. Supertähti Antoine Griezmann, 30, on löytänyt itsensä uudelleen.

Ranskan maajoukkueen hyökkääjä pelaa omalla tasollaan ensimmäistä kertaa vuosiin. Kadoksissa ollut peli-ilo on löytynyt vasta viimeisen kuukauden aikana, mutta nyt Griezmannilla todellakin kulkee.

Syyskuussa Atletico Madridiin palannut tähtipelaaja on ollut espanjalaislehdistön kynsissä siitä asti, kun hän loikkasi FC Barcelonaan kesällä 2019. Nyt ääni on alkanut muuttua kellossa.

”Griezmannin ylösnousemus”. ”Griezmannin parhaan version paluu”. Tällaisin otsikoin miehen urotekoja on hehkutettu madridilaisfaneille.

Edellisen maaottelutauon jälkeen Griezmann on laukonut Atleticolle neljä maalia viidessä ottelussa. Edes punainen kortti ja sitä seurannut pelikielto Mestarien liigassa ei ole himmentänyt sädekehää.

Griezmannin nousukiito alkoi Liverpool-ottelussa, jossa hän tehtaili kaksi maalia ja hankki punaisen kortin rumasta pääosumasta.

Tällaisina hetkinä on vaikea kuvitella, että Atleticon kannattajat eivät kaivanneet ykköstähteään takaisin Barcelonasta.

Pitkin syksyä hänelle on vihelletty Madridissa Wanda Metropolitano -stadionilla. Fanit muistelevat yhä kahden vuoden takaisia tapahtumia, kun Griezmann jätti seuran.

Tuolloin fanit tunsivat itsensä petetyiksi. He kokivat, että maajoukkuetähti leikki heidän tunteillaan. Griezmann flirttaili muiden seurojen kanssa ja antoi syyskuussa 2018 kommentin, joka vainoaa häntä yhä.

Ballon d’Or -palkinnosta haaveillut Griezmann kehuskeli istuvansa jo samassa pöydässä Lionel Messin ja Cristiano Ronaldon kanssa. Kultaista palloa ei koskaan tullut.

Viimeinen pisara oli Atleticon ja Barcelonan välinen ottelu, jossa madridilaisten tulisieluinen Diego Costa ajautui sanaharkkaan vastustajajoukkueen Samuel Umtitin kanssa.

Griezmann ryntäsi väliin, mutta Costa koki, että tämä oli kiistassa Umtitin puolella.

”Minä olen joukkuekaverisi, ei hän!” Costan on tulkittu huutaneen.

Lopulta Griezmann siirtyi jättisummalla Kataloniaan, vaikka oli vannonut uskollisuuttaan Atleticolle juuri edellisellä kaudella.

Griezmann sinipunaisessa paidassa sai Atletico-fanien veren kiehumaan.

”Se, että sanon ei Barcelonalle, osoittaa Atleticon, valmentaja Diego Simeonen ja pelaajien suuruuden. Jos he olisivat huonoja, olisin jo lähtenyt. Minulla on täysi luottamus seuraan. Haluan tehdä heistä parempia ja tiedän, että he tekevät minusta paremman”, hyökkääjä ilmoitti vielä tuolloin.

Barcelonassa Griezmann ei koskaan löytänyt omaa paikkaansa. Hän kertoi Messin rinnalla pelaamisen olleen suuri unelmansa, mutta otteet kentällä olivat ajoittain suorastaan surullisia.

Tähtikaksikko oli pelityyleiltään liian identtinen, ja keskinäisessä vertailussa Griezmannilla ei koskaan ollut mahdollisuuksia.

Ensimmäisellä kaudellaan floppihankinta kirjautti vain yhdeksän liigamaalia. Toinen kausi oli jo hieman tehokkaampi, mutta ei todellakaan perustellut 120 miljoonan euron hintalappua.

Palatessaan häntä koipien välissä Atleticoon Griezmann ei ollut seurassa enää sama Messias kuin ennen. Luis Suárez, João Félix, Thomas Lemar, Marcos Llorente, Ángel Correa ja Yannick Carrasco pitivät huolen, että keskinkertaisilla esityksillä kentälle ei ollut asiaa.

Ensimmäisten otteluiden ajan tilanne näyttikin murheelliselta. Griezmannin tilastollinen vaikutus joukkueensa peliin oli suorastaan hämmentävä.

Ranskalaisen ollessa kentällä Atletico ei tehnyt 305 minuutissa ainuttakaan maalia. Kun Griezmann oli vaihdossa, joukkue tykitti 415 minuuttiin yhdeksän osumaa.

Griezmannin alkukausi Atleticossa oli murheellinen.

Sittemmin vire on löytynyt – joskin maajoukkueessa se ei koskaan ollut kateissa.

Griezmann on aina pärjännyt hienosti Les Bleusin riveissä. Lauantain karsintaottelussa Kazakstania vastaan hän iski jo maajoukkueuransa 42. maalin.

Griezmann pelasi täydet 90 minuuttia, kun Ranska murskasi lohkojumbon peräti 8–0. Hän laukoi itse hankkimansa rangaistuspotkun sisään ja antoi Adrien Rabiot’n maaliin komean keskityksen.

42. osuma nosti Griezmannin jo kolmanneksi Ranskan kaikkien aikojen maalitilastossa. Hän ohitti Michel Platinin ja jahtaa tosissaan Olivier Giroud’n (46) ja Thierry Henryn (52) päänahkoja.

”Maajoukkue on kuin terapiaa hänelle. Siellä hän on esiintynyt parhaiten”, espanjalaislehdistö kirjoitti Griezmannin tuskaillessa Atletico Madridissa.

Huuhkajilla on Ranskan tähtihyökkääjästä ikäviä muistoja. Syyskuussa hän taiteili joukkueensa molemmat maalit, kun hallitseva maailmanmestari otti Huuhkajista 2–0-voiton.

Nyt samaan ei ole varaa, tai Suomen unelma MM-jatkokarsinnoista saattaa murentua täyden kotiyleisön edessä.

Suomi–Ranska Olympiastadionilla tiistaina kello 21.45. Nelonen, Ruutu+, Elisa Viihde Viaplay ja V Sport 2 Suomi näyttävät ottelun.