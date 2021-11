Saksalaislähteiden mukaan Haaland olisi tulossa Norjan joukkueen henkiseksi tueksi.

Norjan suurin jalkapallotähti Erling Braut Haaland ei pysty loukkaantumisen takia pelaamaan MM-karsintaotteluissa Latviaa ja Hollantia vastaan lauantaina ja ensi tiistaina.

Norjan yleisradioyhtiö NRK kertoo, että Saksan Sport1-kanavan mukaan Haaland on kuitenkin liittymässä Norjan joukkueen mukaan henkiseksi tueksi. Kun NRK kysyi asiaa keskiviikkona Norjan päävalmentajalta Ståle Solbakkenilta, hän pudisteli päätään tietämättömän näköisenä.

Torstaina Haalandin seuran Dortmundin urheilujohtaja Michael Zorc kertoi Saksan Skylle, että kyllä, Haaland liittyy Norjan joukkueeseen. NRK kysyi asiasta uudelleen Solbakkenilta, joka oli NRK:n mukaan edelleen hämmentynyt.

”En liity tähän mitenkään. Asia ei ole pöydälläni. Kuulin juuri ennen mediatilaisuutta, että Erlingistä oli jotain. Mutta en tiedä, missä hän aikoo katsoa otteluita. En tiedä, missä hän on tai mitä hänen pitäisi tehdä. Hän on tervetullut ilmestymään Norjan lippu kasvoillaan, mutta en tiedä”, Solbakken sanoi.

Haaland on ollut viime päivät toipumassa loukkaantumisestaan Marbellassa Espanjassa, vaikka Dortmund on toivonut loukkaantuneiden pelaajien pysyvän Saksassa. Zorcin mukaan Marbellan matka on selvitetty Haalandin kanssa.

Kun MM-karsinnasta on kaksi ottelua jäljellä, Norja on omassa lohkossaan kakkosena hahden pisteen päässä Hollannista. Turkki on kolmantena kahden pisteen päässä Norjasta.