Max Verstappenilla on mahdollisuus kasvattaa johtoaan Lewis Hamiltoniin kuljettajien MM-sarjassa.

Valtteri Bottas lähtee Mercedeksellään paalupaikalta Brasilian osakilpailuun. Bottaksen viereltä lähtee MM-sarjaa johtava Red Bullin Max Verstappen. Kilpailu alkaa kello 19. HS seuraa kilpailun tapahtumia tämän jutun alapuolelta löytyvässä hetki hetkeltä -seurannassa.

Bottas sai paalupaikan voitettuaan lauantain sprinttikilpailun.

MM-sarjaa johtava Mercedeksen Lewis Hamilton on kymmenennessä ruudussa. Hamilton on MM-sarjassa toisena 21 pistettä Verstappenin perässä, joten hollantilaisella on hyvä tilaisuus repiä lisää eroa kuljettajien taistelussa.