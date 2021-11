IIHF:n uuden puheenjohtajan Luc Tardifin ensimmäisten ratkottavien asioiden joukkoon kuuluu Kiinan olympiakelpoisuuden selvittäminen.

Kansainvälisen jääkiekkoliiton tuore puheenjohtaja Luc Tardif on mielissään, kun saa tehdä puheenjohtajana ensimmäisen virallisen vierailunsa Suomeen.

Hän kehuu ensi kevään MM-kilpailujen valmisteluja ja odottaa katsomoiden täyttyvän Suomessa, mutta on joutunut puheenjohtajana jo kiperienkin asioiden eteen.

Kiireisimpiin kuuluu Kiinan miesten maajoukkueen olympiakelpoisuuden selvittäminen. Kiinalle kuuluu kisaisäntänä paikka turnaukseen, mutta Tardif on kyseenalaistanut maajoukkueen tason.

"Säännöt ovat sääntöjä, mutta en halua nähdä murskatuloksia”, Tardif painotti.

Puheenjohtajan mukaan Kansainvälisellä olympiakomitealla (KOK) ja Kansainvälisellä jääkiekkoliitolla (IIHF) on halu mitata vielä Kiinan kelpoisuus.

"Kiinalla on kaksi viikkoa aikaa antaa lista pelaajista, jotka voivat edustaa maajoukkuetta. Sen jälkeen järjestetään testipelit, joita on seuraamassa viisi asiantuntijaa.”

Kiinan maajoukkueen runko kiekkoilee KHL-seura Kunlunissa, joten testipeleinä toiminevat KHL-ottelut. Jos Kiinan taso todetaan liian heikoksi, paikan saa rankingissa seuraavana oleva Norja.

Olympialaiset järjestetään helmikuussa ja jännitettävää riittää myös siinä, pääsevätkö NHL-pelaajat mukaan. Nyt näyttää hyvältä, mutta koronavirustilanteen äkillinen muuttuminen pahempaan voi vesittää huipputurnauksen.

Tardif valittiin syyskuun lopussa puheenjohtajaksi 27 vuotta IIHF:ää hallinneen Rene Faselin tilalle ja poikkeaa monin tavoin sveitsiläisestä edeltäjästään.

Hyväryhtinen ex-kiekkoilija vastailee toimittajien kysymyksiin leppoisasti ja laajasti, mutta sopivan jämäkästi. Faselmaista kiemurtelua ei ole havaittavissa.

Mitkä ovat isoimmat asiat, jotka sinun pitää korjata IIHF:ssä Faselin ajanjakson jälkeen?

"Perintö on hyvä. Liitto ja ylpeydenaiheemme MM-kilpailut ovat hyvässä kunnossa. Sitten tullaankin asiaan, joka on minulle hyvä haaste. Rene johti liittoa 27 vuotta. Maailma on muuttunut siinä ajassa, ja olemme uuden edessä. Nyt johdossa ovat nuoremmat tekijät, tai ainakin tiimini jäsenet ovat nuorempia”, 68-vuotias Tardif naurahti ja viittasi varapuheenjohtajiin.

Hän jatkoi vastaustaan STT:n kysymykseen ja mainitsi jääkiekon levittämisen ja aseman vahvistamisen uusilla alueilla.

”Kahdet peräkkäiset talviolympialaiset Aasiassa ovat iso juttu. Siellä on suuret markkinat ja kasvumahdollisuudet. Lajin levittämisessä meillä riittää tekemistä.”

Entä kotimaasi Ranska, mitkä ovat suurimmat haasteet, kun ranskalainen jääkiekko yrittää saavuttaa seuraavan tason?

"Olosuhteita pitää kehittää. Tarvitsemme uusia halleja ja kunnostamme vanhoja. Lajia pitää tuoda suurempiin kaupunkeihin, joista Marseillessa on uusi halli, mutta siellä jalkapallo on ykköslaji. Pienissä kylissä kuten Chamonix'ssa jääkiekolla on vahva asema, mutta esimerkiksi mediahuomio on suurempi suurissa kaupungeissa.”