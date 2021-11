Olympiavoittaja Vegard Ulvangin mielestä perinteisen hiihtotavan asemaan liittyy varusteita koskevia taloudellisia kysymyksiä ja voiteluhaasteita.

Perinteinen hiihtotapa poistuu kilpahiihdosta tulevaisuudessa.

Näin uskoo Kansainvälisen hiihtoliiton (FIS) maastohiihtokomitean puheenjohtaja Vegard Ulvang, joka on norjalainen olympiavoittaja.

Ulvang kertoo näkemyksensä ruotsalais-norjalaisessa Skiddnytt-podcastissa, jota referoi Suomessa Kestävyysurheilu.fi-sivusto.

Ulvangin johtama maastohiihtokomitea tekee lajisääntöihin ja muun muassa hiihtotapoihin liittyviä päätöksiä.

”Jos tarkastellaan kaikkia asiaan vaikuttavia tekijöitä, kuten varusteisiin liittyviä taloudellisia kysymyksiä ja voiteluhaasteita, joita perinteiseen hiihtotapaan liittyy, niin uskon, että olemme pitkällä aikavälillä menossa kohti yhtä hiihtotapaa”, Ulvang sanoo podcastissa Kestävyysurheilun mukaan.

UIvangin mielestä kahdessa hiihtotavassa, perinteisessä ja vapaassa, on pysytty sen takia, että kaikki haluavat sitä.

”Komiteassani on käytännössä 100 prosentin kannatus kahdelle hiihtotavalle”, Ulvang sanoo.

Ulvangin mukaan perinteiseen hiihtotapaan liittyy voimakkaita tunteita.

”Se on osa historiaamme ja juuriamme. Voin myös lisätä, että se auttaa meitä erottumaan yhdistetystä ja ampumahiihdosta.”

Perinteinen eli pertsa on harrastajahiihtäjien keskuudessa vapaata suositumpi hiihtotapa. Kilpahiihdossa perinteinen on kuitenkin Ulvangin mielestä aikaisempaa monimutkaisempaa.

”Sinun tulee ottaa huomioon sää, reitti, kuinka paljon sinulla on pitovoidetta suksissasi ja sinulla tulee olla kilpailukykyisiä suksia myös tasatyöntöön. Tiedämme, että monilla radoilla tasatyöntö on nopeampaa. Nämä asiat eivät tule katoamaan ajan myötä. Muutaman vuoden päästä tulee uusia sukupolvia, jotka eivät ole kasvaneet perinteisen hiihtotavan parissa samalla tavalla kuin nykyiset hiihtäjämme. Uskon, että jossain vaiheessa siirrytään hiihtämään vain yhdellä hiihtotavalla – sillä joka on nopein ja joka aiheuttaa vähiten työtä tuomarineuvostolle”, Ulvang perustelee näkemystään.

Hän kuitenkin toteaa, että harrastajien joukossa perinteinen säilyy ”ikuisesti”.