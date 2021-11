Bottas hakee Sao Paulon F1-kisasta hyvitystä edelliskisan ankaralle pettymykselleen.

Sao Paulo/Helsinki

Mercedeksen Valtteri Bottas hakee tulevana viikonloppuna Sao Paulon F1-kisasta hyvitystä edelliskisan ankaralle pettymykselleen.

Paalupaikastaan huolimatta Bottas oli viime viikolla Meksikon gp:ssä vasta 15:s. Suomalaisen voittotaistelu lopahti heti avausmutkan pyörähdykseen ja putoamiseen ajajaletkan hännille.

”Pystyimme ajamaan paalupaikalle Meksikossa, enkä näe mitään syytä, miksemme pystyisi taistelemaan siitä myös jäljellä olevissa kisoissa”, Bottas sanoi torstaina.

Hän kertoi katsoneensa edelliskisan lähtötapahtumat monta kertaa jälkikäteen. Red Bullin Max Verstappen ohitti Bottaksen turhankin helposti ennen suomalaisen pyörähdystä.

”Todellakin haluan oppia asioista, jotka olisin ehkä voinut tehdä paremmin. Kun olen itselleni täysin rehellinen, olisin luultavasti voinut tehdä asioita toisin. Siinä hetkessä ajattelin tekeväni oikeat ratkaisut”, Bottas myönsi.

Kun F1-sarja edellisen kerran vieraili Brasilian Sao Paulossa 2019, Alfa Romeon Kimi Räikkönen ylsi komeasti neljänneksi. Siitä on suomalaiskonkarin hyvä ammentaa muistoja, kun F1-sarjan kauden 19. kilpailu ajetaan viikonloppuna Sao Paulossa.

”Mielestäni olimme silloin hieman onnekkaita, mutta saimme joka tapauksessa MM-pisteitä. Kilpailussa tapahtui kaikenlaista, oli paljon turva-autoja ja niin edelleen. Asiat muuttuvat täällä nopeasti, joten katsotaan, miten käy”, Räikkönen muisteli vuoden 2019 Sao Paulon kisaa torstaina.

Vuosi sitten kilpailu peruttiin koronaviruspandemian takia. Räikkönen sijoittui viikko sitten Meksikon gp:ssä kahdeksanneksi. Sijoitus sivuaa hänen parastaan kuluvalla kaudella.

”Ei vauhtimme ollut kovin erilaista aiempiin kisoihin verrattuna, mutta kilpailu meni enemmän ja vähemmän tasaisesti”, uransa tähän kauteen päättävä Räikkönen kuvaili Meksikon gp:tä.

Räikköseltä kysyttiin jälleen kerran, mitä hän aikoo tehdä F1-uransa päättymisen jälkeen.

”Ei ole toistaiseksi muita suunnitelmia kuin olla enemmän perheeni kanssa ja viettää elämää ilman aikataulua, joka määrittelee koko perheen suunnitelmat”, Brasilian gp:n vuonna 2007 voittanut Räikkönen sanoi.

Sao Paulon maineikkaalla Interlagosin radalla ajetaan samalla kauden kolmas ja viimeinen sprinttikisa, joka määrittää lähtöpaikat sunnuntain kilpailuun.

Red Bullin Verstappenillaon mahdollisuus repiä lisää eroa MM-sarjassa toisena olevaan Mercedeksen Lewis Hamiltoniin.

Verstappen johtaa Hamiltonia 19 pisteellä, kun kautta on neljä kisaa jäljellä. Bottas on MM-taulukossa kolmantena. Valmistajien MM-sarjassa Mercedes on Red Bullia pisteen edellä.

”Minulla on tapana pärjätä hyvin sprintissä, mutta sitten olen saanut huonoja kilpailutuloksia, joten tällä kertaa yritetään kääntää se ympäri”, Verstappen kuittasi uutistoimisto AFP:lle.