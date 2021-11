Seitsemän suomalaisuimaria lyhyen radan MM-kisoihin: ”Suomen uinnin taso on noussut”

Matti Mattsson, Ari-Pekka Liukkonen ja Mimosa Jallow ovat alittaneet MM-rajan, mutta eivät ui Abu Dhabissa.

Suomesta lähtee seitsemän uimaria kisaamaan lajin lyhyen radan (25 metriä) MM-kisoihin Abu Dhabiin 16.–21. joulukuuta.

Yhdistyneiden arabiemiirikuntien pääkaupungissa uivat Ida Hulkko, Fanny Teijonsalo, Jenna Laukkanen, Laura Lahtinen, Veera Kivirinta, Olli Kokko ja Ronny Brännkärr.

Uimareilla pitää kiirettä, sillä lyhyen radan EM-uinnit päättyivät sunnuntaina Kazanissa, jossa suomalaisuimarit saivat kuusi henkilökohtaista finaalipaikkaa. Lisäksi tuli 19 paikkaa välieriin ja kaksi viestifinaalipaikkaa.

Suomen ennätyksiä kirjattiin yhdeksän. Nuorista uimareista Kokko ja Brännkärr olivat SE-vauhdissa ja alittivat MM-kisarajat Kazanissa.

Valituista Teijonsalo ja Laukkanen jättivät lyhyen radan EM-kisat väliin.

Uimaliiton valmennuspäällikkö Tommi Pulkkinen piti EM-kisoja menestyksenä.

”Suomen uinnin taso on noussut. Onnistuneista EM-kilpailuista on hyvä jatkaa kohti seuraavia arvokilpailuja. Taso MM-kilpailuissa on varmasti kova. Toivon, että näemme jälleen hienoja henkilökohtaisia onnistumisia sekä finaalipaikkoja”, Tommi Pulkkinen sanoo Uimaliiton tiedotteessa.

Lyhyen radan MM-uinnit piti alun perin järjestää vuosi sitten, mutta pandemia siirsi niitä vuodella eteenpäin.

A-maajoukkueen uimarit Matti Mattsson, Ari-Pekka Liukkonen ja Mimosa Jallow ovat alittaneet aikarajat MM-kilpailuihin, mutta eivät osallistu niihin.

Suomalaisella uinnilla on ollut muutenkin hyvä vuosi. Mattsson ui olympiapronssia Tokiossa ja Liukkonen voitti keväällä Euroopan mestaruuden 50 metrin vapaauinnissa. Hulkko voitti samoissa EM-kisoissa hopeaa 50 metrin rintauinnissa.

Neljä MM-kilpailuihin valittua uimaria (Hulkko, Lahtinen, Laukkanen, Teijonsalo) kilpailee marraskuussa myös uinnin ammattilaisliigan ISL:n välierissä, joista etenee neljä joukkuetta liigan joulukuun alussa uitaviin finaaleihin.