Olympiastadionin kaaos yritetään välttää Ranska-ottelussa: sisääntulo­väyliä ja vessoja on lisätty

Suomi kohtaa jalkapallon MM-karsinnan päätösottelussa Ranskan ensi tiistaina kello 21.45 Helsingin olympiastadionilla.

Olympiastadion ja Suomen palloliitto pyrkivät parantamaan yleisön saapumista stadionille ensi tiistaina pelattavaan MM-karsintaotteluun Suomi–Ranska. Palloliitto kertoo tiedotteessaan, että asian suhteen on tehty useita toimenpiteitä.

Palloliitto lisää tapahtumaohjeistusta ja ohjausta erityisesti sisäänkäynneille. Ranska-ottelussa käytössä on viisi porttia ja 73 sisääntuloväylää, mikä on yksitoista sisääntuloväylää enemmän kuin Ukraina-ottelussa, jossa sisäänpääsy ruuhkautui ja useita katsojia oli stadionin ulkopuolella ottelun jo alettua.

Lisäksi yleisön ohjausta porttien ulkopuolella parannetaan tehostetulla kulunohjauksella, joka opastaa saapujia sisääntuloväylille tukkimatta stadionin ympäristöä, tiedotteessa todetaan.

Palloliitto suosittelee yleisöä saapumaan Olympiastadionille viimeistään tuntia ennen ottelun alkua. Portit aukeavat tiistaina jo kaksi tuntia ennen ottelun alkua eli kello 19.45.

Tiedotteen mukaan porttien ulkopuolella kiertää ohjeistajia, jotka neuvovat yleisöä ja vastaavat kysymyksiin. Sisääntuloväylillä on ihmisiä avustamassa katsojia lippujen lukemisen kanssa. Myös järjestyksenvalvojien määrää on kasvatettu. Jokaisesta portista on pääsy kaikkiin katsomoihin.

Palloliitto myös suosittelee, että pdf-liput tulostetaan. Jos tulostus ei ole mahdollista, mobiililaitteen näytönkirkkaus pitää olla täydellä teholla.

Myös myyntipisteiden luvataan toimivan sujuvammin kuin Ukraina-ottelussa. Niiden määrää on myös lisätty.‏

Olympiastadion myös lupaa, että kaikki diginäytöt valjastetaan tiistaina yleisön tehokkaan kulun ja nopeamman palveluiden saavutettavuuden edistämiseksi.

Ukraina-ottelussa myös wc-jonot olivat mittavia. Nyt stadionille on järjestetty väliaikaisia wc-tiloja.

Ottelussa edellytetään kasvomaskin käyttöä ottelustadionilla koko ottelun ajan (suositus alle 12-vuotialle), mutta tämänhetkisen tiedon mukaan‏ koronapassi ei ole käytössä.

”Seuraamme viranomaisten ohjeita, ja tiedotamme lipunhaltijoita välittömästi mahdollisista muutoksista”, Palloliitto toteaa tiedotteessaan.