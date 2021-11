Norwichin edellinen manageri Daniel Farke sai potkut viime lauantaina.

Jalkapallon Englannin Valioliigan jumbosijaa pitävän Norwichin manageritilanne on yhä auki. Ykkösehdokkaana pidetty, entinen Chelsean manageri Frank Lampard ilmoitti perjantaina, että hän ei ole enää mukana valintakuviossa, kertoo muun muassa BBC.

Lampard, 43, kävi aiemmin tällä viikolla keskusteluja Norwichin kanssa.

BBC:n mukaan Norwich on keskustellut useiden ehdokkaiden kanssa. Heidän joukossaan on myös viime sunnuntaina Aston Villasta potkut saanut Dean Smith, joka sittemmin on lähtenyt lomailemaan Yhdysvaltoihin.

Lampardin edellinen valmentajapesti Chelseassa päättyi viime tammikuussa potkuihin.

Teemu Pukin edustama Norwich on ollut ilman manageria viime lauantaista lähtien. Tuolloin saksalainen Daniel Farke sai potkut. Myös hänen apuvalmentajansa saivat lähteä.

Joukkueen pelaajat, jotka eivät ole maajoukkuekomennuksella, palasivat harjoituksiin perjantaina joukkueen urheilukehityksestä vastaavan johtajan Steve Waeverin johdolla.

Lue lisää: Avausvoitto ei riittänyt: Teemu Pukin seuran manageri Daniel Farke sai potkut