Ei kannata yllättyä , jos Huuhkajat ryhmittyy hyvin puolustus­voittoisesti ja lähtee hakemaan vasta­hyökkäyksiä lauantaina, kirjoittaa HS:n urheilu­toimittaja Ari Virtanen.

Suomen jalkapallomaajoukkue on saanut keskittyä koko viikon kriittiseen MM-karsintaotteluun Bosnia ja Hertsegovinaa vastaan. Perjantaina joukkue harjoitteli Zenicassa.

Huuhkajat on neljän ottelun päässä toisesta historiallisesta saavutuksesta. MM-karsintojen jatkokarsintapaikka on ulottuvilla, mutta vielä silti niin kaukana.

Mikäli Suomi selvittäisi tiensä lohkosta jatkokarsintoihin, olisi edessä vielä kaksi ottelua jatkokarsinnoissa eri vastustajia vastaan. Mahdollisuudet Qatarin MM-kisoihin näyttävät toki pieniltä, mutta siitä panoksesta Suomi pelaa nyt.

”Nälkä kasvaa syödessä. Olemme valmiita”, totesi Suomen puolustaja Jukka Raitala Zenicassa päivää ennen ensimmäistä ratkaisevaa ottelua.

Ranska on suurella varmuudella lohkoykkönen. Ukraina on ennen lauantain otteluita lohkokakkonen ja Suomi lohkokolmosena pisteen päässä. Ukrainalla on jäljellä vain ensi tiistain ottelu Bosnia ja Hertsegovinaa vastaan.

Jos Huuhkajat voittaisi Bosnia ja Hertsegovinan Zenicassa ja pelaisi Ranskan kanssa tasan tiistaina, riittäisi Suomen pistemäärä jatkoon, mikäli Ukraina ja Bosnia ja Hertsegovina pelaisivat tasan.

Lauantain ottelu pelataan Zenicassa, koska siellä Bosnia ja Hertsegovina sai hyviä tuloksia 2000-luvun alussa. Joukkue halusi sen jälkeen pelata Zenican pienehköllä stadionilla, jossa oli hyvä tunnelma. Sillä välin Sarajevon stadion rapistui, ja maan jalkapalloliitto panosti Zenican stadioniin.

Bosnia ja Hertsegovinassa uskotaan jälleen joukkueen mahdollisuuksiin toisin kuin karsintojen alussa. Ristiin pelatut tulokset ovat olleet suosiollisia sekä Bosnia ja Hertsegovinalle että Suomelle.

”Se riitti siihen, että ihmiset alkoivat jälleen uskoa Bosnia ja Hertsegovinan joukkueeseen. Päävalmentaja muutti systeemin paremmin pelaajille sopivaksi, ja nyt joukkue pelaa paremmin ja tavalla, jonka yleisö tunnistaa”, jalkapallotoimittaja Šasa Brulj kertoo.

Suomessa nousi ottelun alla huoli Bosnia ja Hertsegovinan turvallisuus­tilanteesta. Tilanne on ehkä nähty liiankin dramaattisessa valossa.

”Maan poliittinen tilanne on valitettavasti jatkuvasti kriittinen. Parin viime kuukauden aikana nationalistinen retoriikka on voimistunut. Kuitenkin jokapäiväinen elämä on normaalia, eikä ole mitään riskiä, että tilanne vaikuttaisi mitenkään otteluun”, Brulj sanoo.

Miten Suomi lähtee tällaiseen kriittiseen peliin? Ei kannata yllättyä millään muotoa, jos Huuhkajat ryhmittyy jälleen hyvin puolustus­voittoisesti ja lähtee hakemaan vastahyökkäyksiä.

Päävalmentaja Markku Kanerva korosti oman pään pitämistä puhtaana. Se antaisi Suomelle mahdollisuuden voittaa. Hän sanoi odottavansa mielenkiinnolla, miten aggressiivisesti vastustaja prässää. Sen prässin alta pitää päästä pois, koska silloin Kanervan mukaan voisi avautua mahdollisuuksia pelata palloa syvyyteen Suomen hyökkääjille.

Ainakaan sellaista yllätystä Huuhkajat ei halua enää kokea kuin kaksi vuotta sitten samalla stadionilla, kun joukkue jäi jyrän alle heti alussa ja kärsi 1–4-tappion.

”Parin vuoden takainen tulos on menneisyyttä. Olemme oppineet siitä”, Kanerva sanoi.