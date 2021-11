Vauhdikkaassa toisessa erässä maaleja ladottiin vuorotahtiin.

Ruotsi varmisti 4–2-voitollaan Venäjästä, että joukkue pelaa jääkiekon Karjala-turnauksen voitosta Suomea vastaan sunnuntaina. Ja huipentaa isänpäivän kiekkoillan.

Tre Kronor otti hallitusti pisteet ja näytti, ettei Venäjän nuorella joukkueella sentään joka vuosi laiteta juhlia pystyyn. Viime vuonna niin kävi.

Vaikka Ruotsi hallitsi tapahtumia, aiheutti Venäjän teinitähti Matvei Mitšskov suurimmat huokaukset ja ihastelut ilmaveivimaalillaan.

Tre Kronor johti Hartwall-areenassa ensimmäisen erän jälkeen 1–0. mutta nuori herra Mitškov taituroi pelin tasoihin erittäin näyttävällä ilmaveivillä heti toisen erän alussa.

Yleensä jokainen ilmaveivi on näyttävä, mutta tässä taituroinnissa oli vielä ripaus lisää taikuutta. Mitškov, 16, nosti kiekon maalin takana näppärästi mailan lavan päälle ja pyörähti yhdessä sekunnin murto-osassa kehikon takaa eteen ja heitti laatan häkkiin.

Maali oli niin hallittu ja nopeasti tehty, että siitä paistoivat kymmenet harjoitukset vapaa-ajalla. Maalivahti Gustaf Lindvall hädin tuskin ehti tajuta, mitä oli tapahtunut.

Suomea vastaan Mitškov pysyi vielä vähän piilossa, mutta ilmaveivillään hän tuli komeasti esiin kirkkaimpiin valoihin.

Ruotsalaiset tekivät hienoja maaleja ja varsinkin Carl Klinbergin iltapäivän toinen osuma oli aitoa jääkiekkoklinikkaa venäläisille.

Mathias Brome ja Anton Lander pelasivat niin näyttävän syöttökuvion Klingbergille, joka vain ohjasi kiekon maaliin: 4–2 Ruotsille ja kolmatta erää oli pelattuna 6.57.

Lander pokkasi myös Ruotsin parhaan pelaajan palkinnon.

Ruotsi sai ensimmäisen erän lopussa ylivoiman, kun Artjom Galimov koukki jäähyn. Kiekko pyöri kuin karusellissa ja laukauksia sinkoutui maalille, mutta tulos pysyi ennallaan.

Pian jäähyn jälkeen Ruotsin johtomaali tuli hyvin yksinkertaisesti. Terävä vastahyökkäys ja Anton Bengtssonin taitava rystyohjaus ohi maalivahti Jaroslav Askarovin.

Kovan ylivoimapyörityksen jälkeen maali näytti liiankin vaivattomalta.

Toisessa erässä maaleja paukutettiin vuorotahtiin, mutta pelin pysyi vahvasti Ruotsin kontrollissa. Ei Tre Kronor ylivoimainen ollut, mutta pysyi pelin päällä.

Ruotsi on joskus lähettänyt Karjala-turnaukseen joukkueita, joista on täytynyt kysyä, mistä pelaajat ovat kotoisin. Nyt on toisin. Sinikeltaisilla on jalkeilla vahva ryhmä, joka pystyi tekemään tulosta ja varmasti huipentaa turnauksen isänpäivän kohtaamisessa Leijonia vastaan.

Venäjä hävisi ottelun, mutta Matvei Mitškov sai oman joukkueensa parhaan pelaajan palkinnon. Ilmaveivi oli hyvä syy siihen.