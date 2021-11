Samooja tavoittelee uransa ensimmäistä Euroopan-kiertueen turnausvoittoa.

Suomen Kalle Samooja pääsee hyvissä asemissa tavoittelemaan uransa ensimmäistä voittoa golfin miesten Euroopan-kiertueella. Samooja on neljäntenä Dubaissa, kun kilpailusta on pelattuna kolme kierrosta. Hän on kaksi lyöntiä kärkikaksikkoa jäljessä.

Samooja pelasi lauantain kierroksen 68 lyönnillä ja on yhteistuloksessa 199 lyöntiä (–17). Samoojan tähtihetki oli lauantain seitsemännellä reiällä, jossa pitkä puttaus onnistui ja tulokseksi tuli eagle (kaksi alle parin).

Johtopaikan jakavat Tanskan Joachim B. Hansen ja Italian Francesco Laporta (–19). Lyönnin Samoojaa edellä on Ranskan Antoine Rozner.

Mikko Korhonen nousi 66 lyönnin kierroksellaan 24:nneksi. Tapio Pulkkanen 49. sijalla ja Sami Välimäki 59. sijalla.